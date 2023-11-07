Зеленский произвел перестановки в Ставке главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский включил в состав Ставки главнокомандующего командующего силами спецопераций (ССО) Сергея Лупанчука. Указ украинского лидера 7 ноября был опубликован на сайте его офиса.

Из состава Ставки исключили ранее уволенного с поста командующего ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Хоренко.

Ранее во вторник депутат рады Владимир Арьев сообщил в соцсети со ссылкой на источники, что министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление в Ставку об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впрочем, позже опроверг свое же сообщение.

Ранее, 6 ноября, при взрыве гранаты у себя дома в селе Чайки Киевской области погиб помощник Залужного Геннадий Частяков. Его 13-летний сын был тяжело ранен, его госпитализировали. Дочь находится в состоянии средней тяжести.

На следующий день политтехнолог, политолог и психолог Сергей Маркелов высказал мнение, что его гибель встраивается в цепь событий, которые еще будут происходить на Украине на фоне неудач на поле боя. Произошедшее он назвал играми внутри команды Залужного и президента Украины Владимира Зеленского.

До этого, 1 ноября, Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ.

После этого украинские военнослужащие спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел.