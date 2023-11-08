Рок изобилия: россияне тратят на гаджеты всё больше заемных денег

Продажи электроники в кредит в России переживают бум — за год они выросли на 70–80%, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка. У некоторых ритейлеров на такие продажи приходится уже около 1/3 оборота. Из-за роста курса доллара многие покупатели стремятся приобрести понравившуюся вещь на заемные средства, полагая, что даже с учетом процентов покупка обойдется дешевле, чем отложенная на потом, объясняют эксперты. Динамика объясняется также и ростом доступности кредитных продуктов и широкого ассортимента товаров благодаря поставкам по параллельному импорту.

Гаджеты взаймы

Россияне всё чаще покупают электронику на заемные деньги, рассказали опрошенные «Известиям» ритейлеры и операторы.

— Спрос на кредиты только растет. Так, если в октябре 2022 года доля этого оборота в нашей розничной сети составляла 21,4%, то в октябре этого года она достигла уже 34,5%, — отметил представитель МТС. То есть треть продаж товаров в рознице оператора (в денежном выражении) осуществляется в кредит.

В октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го объем кредитования в рознице «Мегафона» увеличился почти на 70%, утверждает его представитель.

Объем таких продаж «М.Видео-Эльдорадо» в III квартале 2023 года увеличился на 80%, сообщил представитель объединенного ритейлера. При этом, несмотря на рост ключевой ставки, сохранился высокий уровень одобрения кредитов (при офлайн-займе это примерно 80%, при онлайн — около 60%), сказал он.

В restore: «Известиям» заявили о небольшом приросте продаж за заемные средства в III квартале по сравнению с предыдущим.

— В октябре текущего года количество заявок на целевые кредиты в Почта Банке в сегменте электроники выросло на 20% по сравнению с сентябрем и на столько же по сравнению с августом, а по отношению к октябрю прошлого года рост составил 30%, — рассказал «Известиям» вице-президент, директор по развитию партнерской сети кредитной организации Андрей Павлов.

По его словам, интерес растет из-за доступности кредитных продуктов, а также из-за колебания валютных курсов, которое приводит к активизации отложенного спроса на крупные покупки. Кроме того, он отметил и влияние сезонных событий — это начало учебного года, отпуска и распродажи летних товаров. Эксперт полагает, что активный интерес на целевые кредиты сохранится до конца года ввиду массовых распродаж, например «черной пятницы» и новогодних праздников.

В МТС рост спроса на кредиты связывают с расширением ассортимента, увеличением доли таких одобренных заявок, а также с запуском новых заемных инструментов.

Но такой оптимизм разделяют не все участники рынка. Рост ставки ЦБ, начавшийся летом, может, напротив, привести к снижению спроса на кредитные продукты, не исключает источник, близкий к одному из дистрибьюторов. По его словам, опыт показывает: когда растет ставка и, следовательно, стоимость заемных денег, значительная часть покупателей предпочитает копить средства, необходимые для покупки, а не занимать их.

Кредитная предыстория

Рост объемов кредитования сопровождается увеличением продаж смартфонов и других гаджетов в натуральном выражении, отмечают участники рынка. Из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники следует, что за первые девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го продажи смартфонов в РФ в штуках выросли на 53%, а разнообразных аксессуаров к ним — на 70–80%. Реализация планшетов увеличилась на 9%, различной компьютерной периферии — 4–37% и так далее.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников связывает увеличение объема заемных средств, потраченных на покупку электроники, с резким ростом курса доллара в конце лета — начале осени этого года. Тогда делать дорогостоящие покупки в кредит казалось логичным, поскольку при такой динамике валюты даже с учетом процентов это могло оказаться дешевле, чем приобретение за свои деньги подорожавшего товара, считает эксперт.

— Отсюда и всё то буйство кредитования последних месяцев, но в следующем году спрос на займы может сократиться, — полагает он. — При росте ключевой ставки и снижении курса доллара и, следовательно, цен на электронику нет смысла выплачивать кредит по повышенными процентам.

К тому же те, кто хотел купить дорогостоящую технику с помощью заемных средств, уже сделали это, в будущем году аудитория сократится, добавляет он.

— Увеличение числа покупок в кредит связан с ростом цен и невозможностью части покупателей приобрести товары за собственные средства, — отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но следует помнить: из-за введения схемы параллельного импорта во второй половине прошлого года и его развития ассортимент электронных магазинов значительно расширился. То есть появилось то, что можно купить, — хоть на свои деньги, хоть на заемные, считает он.

Эксперт считает, что изменения ставки не сильно повлияют на рынок кредитования. Опыт показывает, что заемщики обращают внимание не столько на проценты, сколько на сумму, которую надо выплачивать ежемесячно, и сроки платежей, резюмировал он.