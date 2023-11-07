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СМИ раскрыли личности организаторов нападения ХАМАС на Израиль

The Guardian: нападение на Израиль планировали Яхья Синвар и Мухаммед Ад-Дейф
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Главными организаторами атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября были глава группировки в секторе Газа Яхья Синвар и командующий военным крылом организации «Бригада Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф. Об этом 7 ноября сообщает газета The Guardian.

«Письменные приказы разъяснили подразделениям ХАМАС точный план, составленный двумя людьми, которые, по мнению Израиля, были главными организаторами нападения — Яхьей Синваром и Мухаммедом Ад-Дейфом», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что точная роль различных лидеров ХАМАС в нападении еще не установлена, однако ясно, что Синвар и Ад-Дейф сыграли центральную роль в его планировании.

Газета пишет, что 58-летний Ад-Дейф, настоящее имя которого Мохаммед Диаб Ибрагим Аль-Масри, вступил в ряды ХАМАС в 20 лет и руководил волной взрывов террористов-смертников против израильского населения в начале 1990-х годов, а потом спустя еще 10 лет. По информации издания, его жена и семья были убиты в результате авиаудара Израиля в 2014 году.

Второй организатор, 61-летний Синвар, является одним из организаторов ХАМАС. Он 23 года провел в израильских тюрьмах за убийства солдат Израиля и был освобожден в 2011 в рамках обмена захваченного палестинским движением солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гилада Шалита на более чем тысячу заключенных.

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Ранее, 5 ноября, журналист Сеймур Херш со ссылкой на американских чиновников в своей статье заявил, что Израилю удалось ускорить решение вопроса с освобождением израильских заложников в секторе Газа благодаря тайным переговорам руководства страны с Синваром. Главе группировке в анклаве и его коллегам сказали, что их собственные шансы на выживание повысятся, если они будут способствовать освобождению заложников, отметил Херш.

До этого, 28 октября, Синвар заявил, что боевики готовы заключить соглашение об обмене всех палестинцев в израильских тюрьмах на израильских заложников.

При этом 26 октября в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что Синвар был ответственен за атаки на Израиль 7 октября наряду с заместителем начальника разведывательного управления движения ХАМАС Шади Барудом, которого израильская армия ликвидировала в этот день.

Кроме того, 10 октября ЦАХАЛ атаковала дом Ад-Дейфа, в результате чего были убиты его отец, брат, дети и другие родственники.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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