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Врач рассказала о предотвращении раннего появления седых волос

Врач Сидоркина: полноценный сон и витамины помогут предотвратить раннюю седину
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Фото: Global Look Press/Laurie Dieffembacq
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Врач-эндокринолог Юлия Сидоркина рассказала, как предотвратить раннее появление седых волос.

В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 7 ноября, специалист отметила, что для этого необходимы полноценный сон продолжительностью не менее 7 часов, физическая нагрузка, сбалансированное питание: в рационе должно присутствовать достаточное количество белка. В частности, по словам врача, следует есть продукты, которые богаты омега-3 жирными кислотами, витаминами группы В. Таким образом, стоит включить в рацион мясо, молочные продукты, морепродукты и рыбу, а также авокадо, орехи, оливковое и льняное масло. Кроме этого, следует пить достаточное количество воды.

Сидоркина отметила, что цвет волос определяется меланином — пигментом, который вырабатывается в клетках-меланоцитах в волосяных фолликулах. Если его выработка прекращается, волосы теряют цвет и становятся седыми. Обычно выработка меланина ухудшается с возрастом, первая седина может появиться уже в 25–30 лет. Эндокринолог отметила, что для монголоидной и европеоидной расы ранней сединой будет считаться появление седых волос до 25 лет, для негроидной расы — до 30 лет. Она добавила, что мужчины седеют раньше женщин.

Врач предупредила, что появление ранней седины могут спровоцировать гормональные проблемы, заболевания пищеварительной системы, аутоиммунные заболевания и дефицит витаминов и микроэлементов. Также ранняя седина может появиться при беременности и лактации из-за повышенной потребности в витаминах и микроэлементах. Кроме того, раннюю седину может спровоцировать неблагоприятная экологическая обстановка.

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3 ноября Сидоркина рассказала, что появление седых волос в молодом возрасте у родителей с большой вероятностью коснется и их детей, пишет НСН.

В тот же день диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург рассказал, что употребление хурмы поможет предотвратить появление седых волос и замедлит преждевременное старение. По его словам, в хурме содержится большое количество витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от различных опасных инфекционных возбудителей, отмечает Life.ru.

В июне д.м.н., профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд предупредил, что поседевшие волосы не могут вернуть свой изначальный цвет. По его словам, волосы приобретают цвет благодаря совместному действию меланина и тирозиназы, но их продуцирование с возрастом снижается, что приводит к появлению седины, пишет RT.

В марте врач-трихолог Татьяна Егорова посоветовала не вырывать седые волосы. По ее словам, это не поможет избавиться от седины, поскольку волосяная луковица уже перестала вырабатывать пигмент, а это значит, что и новый волос вырастает седым, отмечает телеканал «360».

В январе аллерголог-иммунолог, дерматовенеролог Европейского медицинского центра Светлана Турбовская рассказала «Известиям», что появление седых волос в молодом возрасте может быть связано с генетикой и аутоиммунными заболеваниями. Некоторые из состояний, которые связаны с появлением седых волос, — это витилиго, заболевания щитовидной железы, синдром Вернера и пернициозная анемия.

Ранее врач-психиатр Игорь Лазарев в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, почему при высоком уровне стресса седеют волосы. По его словам, причина кроется в большом количестве гормона норадреналина, вырабатываемого при стрессе. На образование седины влияет интенсивность стресса, это может быть как однократное сильное потрясение, так и его хроническое течение.

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