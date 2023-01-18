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Врач назвала способы избежать появления седых волос в молодом возрасте

Врач Турбовская: стресс может спровоцировать появление седых волос в молодом возрасте
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Фото: Getty Images/Maridav
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Появление седых волос в молодом возрасте может быть связано с генетикой и аутоиммунными заболеваниями. О причинах раннего поседения и о том, как снизить такой риск, «Известиям» рассказала аллерголог-иммунолог, дерматовенеролог Европейского медицинского центра Светлана Турбовская.

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Как пояснила специалист, цвет волосам придает пигмент меланин. Седые волосы — это те, в которых не хватает меланина.

«Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, преждевременное появление седых волос связано с ДНК. Фактически в этом исследовании эксперты определили первый ген, связанный с седыми волосами. Название этого гена — IRF4, и он играет важную роль в выработке меланина», — указала Турбовская.

Так, некоторые поколения семей страдают от преждевременного поседения. Это не болезнь, это просто означает, что у них нет генетической способности вырабатывать достаточное количество меланина. Ученые из Гарвардского университета провели исследование и пришли к выводу, что симпатическая нервная система, связанная с реагированием на внешние угрозы, отвечает за непигментированные волосяные фолликулы. Это способствует появлению седых волос на коже головы.

«Таким образом, если вы хотите избежать преждевременного появления седых волос, необходимо попытаться снизить уровень стресса. Диета может сильно повлиять на преждевременное появление седых волос. Дефицит витамина В12, фолиевой кислоты, железа, цинка и витамина D3 вызывает депигментацию волос. Вот почему эксперты рекомендуют включать в рацион следующие продукты: грецкие орехи, нежирное мясо, темный шоколад, авокадо, цельные зерна, свежие фрукты», — перечислила врач.

По ее словам, некоторые исследования также указывают на связь появления седых волос в молодости с аутоиммунными заболеваниями, когда иммунная система атакует здоровые клетки. Некоторые из состояний, которые связаны с появлением седых волос, — это витилиго, заболевания щитовидной железы, синдром Вернера и пернициозная анемия.

Говоря о мерах профилактики появления седых волос, Турбовская рекомендовала бросить курить и улучшить рацион. Так, необходимо съедать несколько порций овощей и фруктов в день, а также употреблять постные белки: они обеспечивают организм витаминами, необходимыми для поддержания здоровья волосяных фолликулов, в частности витамин В12 и витамин С, которые помогут организму вырабатывать меланин.

«Также следует принимать добавки с железом и фолиевой кислотой, так как низкий уровень этих минералов может привести к тусклости волос. Рекомендуется избегать излишеств. Нездоровая пища, алкоголь, высокое потребление соли, жареная пища и хлебобулочные изделия могут повлиять на здоровье волос и способствовать появлению преждевременной седины», — резюмировала дерматовенеролог.

В ноябре врач-диетолог Оксана Михалева перечислила продукты, которые способствуют продлению молодости организма. По ее словам, надолго сохранить молодость и замедлить процесс старения поможет средиземноморская диета.

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