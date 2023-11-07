Участников СВО могут освободить от кредитных обязательств в случае ранения

Участников специальной военной операции могут освободить от кредитных обязательств в случае гибели или тяжелого ранения. Такой законопроект рабочей группы по вопросам СВО Госдума приняла в I чтении 7 ноября. Действующий закон предусматривает списание по кредитным обязательствам заемщиков-участников СВО, однако на поручительство он не распространяется.

«Сейчас, если участник спецоперации является поручителем и погибает, его наследники должны отвечать по долгам. Мы считаем, что это несправедливо. Мы предложили дополнения, по которым должны обнуляться обязательства по поручительству. Они не должны ложиться грузом долгов на семью нашего защитника, который отдал свою жизнь или стал инвалидом. Продолжим работу по анализу действующего законодательства и будем вносить поправки, если где-то будут возникать пробелы», — пояснил журналистам замруководителя думской фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин.

2 ноября стало известно, что участникам СВО предлагают выплатить 13-ую зарплату, если они находятся в зоне проведения операции больше года. Письмо с такой просьбой в адрес министра обороны России Сергея Шойгу направил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, реализация такой меры позволит поощрить граждан, которые с самых первых дней объявления о проведении частичной мобилизации проявили высокую сознательность, верность своему долгу, настоящий патриотизм, любовь к Родине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.