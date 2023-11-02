Участникам СВО предлагают выплатить 13-ую зарплату, если они находятся в зоне проведения операции больше года. Письмо с такой просьбой в адрес министра обороны России Сергея Шойгу направил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Учитывая многочисленные обращения в мой адрес, прошу вас дать поручение рассмотреть возможность и целесообразность установления дополнительной выплаты РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ и лицам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, по истечении года с момента службы в зоне проведения специальной военной операции в размере средней суммы ежемесячного содержания, выплачиваемой участникам специальной военной операции», — говорится в документе, который имеется у «Известий».

«Вот уже больше года прошло с момента объявления частичной мобилизации в Российской Федерации, и тысячи наших граждан отправились исполнить свои гражданский долг для участия в специальной военной операции. Вместе с мобилизованными на защиту Отечества встали добровольцы, они тоже самоотверженно исполняют свой долг в зоне СВО», — пояснил причину обращения к министру Сергей Миронов «Известиям».

Он обратил внимание на некоторые вопросы, связанные с выплатой денежного содержания мобилизованным и добровольцам.

«В период военной службы они получают положенные им выплаты, но мы считаем, что по прошествии года с момента начала службы, им нужно предоставить дополнительную выплату», — полагает парламентарий.

По его мнению, реализация такой меры позволит поощрить граждан, которые с самых первых дней объявления о проведении частичной мобилизации проявили высокую сознательность, верность своему долгу, настоящий патриотизм, любовь к Родине.

Ранее, 30 октября, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о праве участников СВО отдыхать в федеральных санаториях Минобороны. Так, мобилизованным и контрактникам-добровольцам хотят дать право отдыхать в федеральных санаториях Минобороны, которыми пользуются военные. Как отметил Миронов, у всех, кто участвует в СВО, должны быть равные права.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.