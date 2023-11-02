Реклама
Прямой эфир
Общество
Роскачество обнаружило фальсификат в шпротах
Мир
Филиппины сообщили о готовности запустить прямые рейсы из РФ
Мир
Минюст США сообщил об аресте четырех россиян по обвинению в экспорте товаров
Мир
ЦАХАЛ нанесла удары по стратегическим пунктам «Хезболлы»
Мир
Министр обороны Израиля заявил о твердом намерении победить ХАМАС
Мир
У самолета компании «Белавиа» лопнуло колесо при посадке в Минске
Мир
ФРГ направила Украине с начала СВО вооружений на €4,2 млрд
Мир
Минобороны Британии оценило эффективность российского дрона «Ланцет»
Мир
ВКС РФ нанесли удары по опорному пункту и укрытию террористов в Сирии
Политика
Посол РФ в Израиле озвучил количество ждущих эвакуации из Газы россиян
Мир
Прокуратура Франции предъявила олигарху Кузьмичеву обвинения в отмывании денег
Экономика
Федеральная резервная система США оставила максимальную с 2001 года ставку 5,25-5,5%
Мир
Число погибших в секторе Газа выросло до 8,7 тыс. человек
Сюжет:

Участникам СВО предлагают выплатить 13-ую зарплату

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участникам СВО предлагают выплатить 13-ую зарплату, если они находятся в зоне проведения операции больше года. Письмо с такой просьбой в адрес министра обороны России Сергея Шойгу направил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Учитывая многочисленные обращения в мой адрес, прошу вас дать поручение рассмотреть возможность и целесообразность установления дополнительной выплаты РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ и лицам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, по истечении года с момента службы в зоне проведения специальной военной операции в размере средней суммы ежемесячного содержания, выплачиваемой участникам специальной военной операции», — говорится в документе, который имеется у «Известий».

«Вот уже больше года прошло с момента объявления частичной мобилизации в Российской Федерации, и тысячи наших граждан отправились исполнить свои гражданский долг для участия в специальной военной операции. Вместе с мобилизованными на защиту Отечества встали добровольцы, они тоже самоотверженно исполняют свой долг в зоне СВО», — пояснил причину обращения к министру Сергей Миронов «Известиям».

Он обратил внимание на некоторые вопросы, связанные с выплатой денежного содержания мобилизованным и добровольцам.

«В период военной службы они получают положенные им выплаты, но мы считаем, что по прошествии года с момента начала службы, им нужно предоставить дополнительную выплату», — полагает парламентарий.

По его мнению, реализация такой меры позволит поощрить граждан, которые с самых первых дней объявления о проведении частичной мобилизации проявили высокую сознательность, верность своему долгу, настоящий патриотизм, любовь к Родине.

Рекордное повышение зарплат: сколько получат военные и силовики
Индексация выплат начнется с 1 октября

Ранее, 30 октября, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о праве участников СВО отдыхать в федеральных санаториях Минобороны. Так, мобилизованным и контрактникам-добровольцам хотят дать право отдыхать в федеральных санаториях Минобороны, которыми пользуются военные. Как отметил Миронов, у всех, кто участвует в СВО, должны быть равные права.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023