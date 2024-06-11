Ракетный корабль «Ставрополь» будет направлен на Балтийский флот

Малый ракетный корабль (МРК) «Ставрополь» проекта проекта 21631 «Буян-М» будет направлен на Балтику, сообщили источники «Известий». 11 июня должна состояться церемония спуска корабля на воду.

«Буяны» в ходе СВО регулярно наносят удары по тыловым украинским района крылатыми ракетами «Калибр». Появление нового корабля — это, безусловно, усиление Балтфлота. Швеция и Финляндия решили отказаться от своей нейтральной политики. Поэтому еще восемь дальнобойных ракет для Балтфлота не лишние. «Буяны» могут действовать из акватории Ладожского озера. Оно расположено недалеко от Финляндии, и оттуда «Калибрами» простреливается вся страна», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин добавил, что «Буян-М» — это корабль типа река – море. Изначально корпус «Буянов» создавался для Каспийского моря.

«Сначала изготовили три артиллерийских корабля, потом их увеличили и получили ракетный корабль с «Калибрами». Класс река – море подразумевает, что «Буян-М» должен действовать во внутренних морях, а также в таких, как Черное и Балтийское. Там «Буяны» продемонстрировали все свои хорошие качества. Это грозное оружие. Напомню, что первый удар по ИГИЛ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии наносился тремя МРК «Буян-М» из акватории Каспийского моря. Всё это вызвало международный фурор», — отметил Дандыкин.

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