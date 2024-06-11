В устройствах Apple появится искусственный интеллект нового поколения

На конференции WWDC 2024 Apple объявила 10 июня об интеграции в свои гаджеты генеративной нейросети ChatGpt и запуске собственного искусственного интеллекта Apple Intelligence. В компании позиционируют его как безопасный сервис облачных вычислений, опирающийся на личные пристрастия пользователя — и, соответственно, позволяющий улучшить и упростить работу с iPhone и iPad. Это в Apple называют системой персонального интеллекта.

Такая опция, как отметили в Apple, поможет ускорить и упростить написание текстов — например, отправлять коллегам по работе электронные письма в нужной тональности и, наоборот, вычленять из переписки наиболее нужный и актуальный контент. Apple Intelligence позволит быстро искать нужные фотографии, не перетряхивая весь электронный архив: ИИ найдет снимки, сделанные в нужное время и определенной тематики.

Как было обещано на презентации, искусственный интеллект позволит получать ответы, основанные на данных, полученных из нескольких приложений: например, составить маршрут на мероприятие, исходя их данных календаря, сведений о загруженности дорог и тому подобное. Apple Intelligence также позволит глубоко редактировать фотографии и создавать изображения, изменять и создавать тексты (например, написать приглашение на день рождения в стихах), облегчит общение с Siri и многое другое, сказали в Apple.

Главный тренд на рынке смартфонов — появление ИИ. Например, в этом году появилась линейка Samsung Galaxy S24 c умным поиском, отметила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

«Мы видим, что сейчас спрос на такие смартфоны растет, например, продажи Galaxy S24 за первые четыре месяца с момента их появления оказались выше на 50% в штуках и на 85% в деньгах по сравнению с линейкой S23 за тот же период в 2023-м. Безусловно, появление ИИ в устройствах от Apple подстегнет интерес к этому бренду, однако то, каким он будет, зависит от функциональности», — полагает она.

Искусственный интеллект интегрируется во все сферы жизни, и крупные производители смартфонов и другой электроники, в том числе Apple, не могут игнорировать это, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Если не внедрять генеративные нейросети и другие его элементы, то продукция Apple может оказаться в скором времени неактуальной — так в свое время произошло с Nokia, пропустившей начало эпохи смартфонов в их современном виде, добавил он.

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Разумное приложение: что даст iPhone появление искусственного интеллекта