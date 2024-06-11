Реклама
Прямой эфир
Общество
В Рослесхозе рассказали о рекордных объемах восстановления леса
Мир
В Китае заявили о неминуемом ответе РФ на удары по территории страны
Мир
Глава Республики Сербской назвал мирное отделение от БиГ единственной целью
Мир
WP сообщила о снятии США запрета на поставки оружия «Азову»
Интернет и технологии
В устройствах Apple появится искусственный интеллект нового поколения
Мир
СМИ сообщили о слежке ВМС США за визитом российского флота на Кубу
Армия
Ракетный корабль «Ставрополь» будет направлен на Балтийский флот
Мир
В США рассказали о приказе пограничникам депортировать нелегальных мигрантов из России
Общество
В Москве городские службы перевели в режим готовности из-за сильного дождя
Армия
«Известия» показали работу артиллеристов ВС РФ на северском направлении
Мир
Politico сообщила о поддержке Макроном переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Мир
Американские инженеры полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора
Общество
Пациенты с рассеянным склерозом пожаловались на нехватку льготных лекарств
Общество
Синоптики предупредили москвичей о грозах с градом и порывистом ветре 11 июня
Экономика
Доля токсичных валют в расчетах за экспорт РФ достигла минимума
Мир
Маск пригрозил запретом техники Apple в своих компаниях в случае интеграции ИИ
Мир
Bloomberg узнало о желании ЕС продлить соглашение о транзите газа из РФ через Украину

В устройствах Apple появится искусственный интеллект нового поколения

0
Фото: Apple
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На конференции WWDC 2024 Apple объявила 10 июня об интеграции в свои гаджеты генеративной нейросети ChatGpt и запуске собственного искусственного интеллекта Apple Intelligence. В компании позиционируют его как безопасный сервис облачных вычислений, опирающийся на личные пристрастия пользователя — и, соответственно, позволяющий улучшить и упростить работу с iPhone и iPad. Это в Apple называют системой персонального интеллекта.

Человек, ИИ, закон: как в России будут регулировать искусственный интеллект
В Совете Федерации предложили пойти по китайскому пути в отношениях с генеративными системами

Такая опция, как отметили в Apple, поможет ускорить и упростить написание текстов — например, отправлять коллегам по работе электронные письма в нужной тональности и, наоборот, вычленять из переписки наиболее нужный и актуальный контент. Apple Intelligence позволит быстро искать нужные фотографии, не перетряхивая весь электронный архив: ИИ найдет снимки, сделанные в нужное время и определенной тематики.

Как было обещано на презентации, искусственный интеллект позволит получать ответы, основанные на данных, полученных из нескольких приложений: например, составить маршрут на мероприятие, исходя их данных календаря, сведений о загруженности дорог и тому подобное. Apple Intelligence также позволит глубоко редактировать фотографии и создавать изображения, изменять и создавать тексты (например, написать приглашение на день рождения в стихах), облегчит общение с Siri и многое другое, сказали в Apple.

Главный тренд на рынке смартфонов — появление ИИ. Например, в этом году появилась линейка Samsung Galaxy S24 c умным поиском, отметила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

«Мы видим, что сейчас спрос на такие смартфоны растет, например, продажи Galaxy S24 за первые четыре месяца с момента их появления оказались выше на 50% в штуках и на 85% в деньгах по сравнению с линейкой S23 за тот же период в 2023-м. Безусловно, появление ИИ в устройствах от Apple подстегнет интерес к этому бренду, однако то, каким он будет, зависит от функциональности», — полагает она.

Искусственный интеллект интегрируется во все сферы жизни, и крупные производители смартфонов и другой электроники, в том числе Apple, не могут игнорировать это, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Если не внедрять генеративные нейросети и другие его элементы, то продукция Apple может оказаться в скором времени неактуальной — так в свое время произошло с Nokia, пропустившей начало эпохи смартфонов в их современном виде, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разумное приложение: что даст iPhone появление искусственного интеллекта

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024