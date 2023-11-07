Минобороны показало кадры поражения гаубицы ВСУ в зоне спецоперации

Военнослужащие РФ подавили украинскую буксируемую гаубицу производства США на краснолиманском направлении. Видео уничтожения техники 7 ноября опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как баражирующим боеприпасом была поражена ведущая огонь гаубица противника. Цель достигнута, несмотря на ее нахождение в лесополосе.

Ранее в этот день МО РФ сообщило, что военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на указанном направлении.

До этого, 5 ноября, оборонное ведомство показало видео уничтожения танка украинской армии в районе Андреевки. Сообщалось, что танк ВСУ попытался атаковать позиции подразделения российских войск.

В тот же день военнослужащие группировки войск «Юг» сорвали попытку солдат ВСУ эвакуировать подбитый немецкий танк Leopard 2 с поля боя под Авдеевкой. ВС РФ поразили цель боеприпасом «Ланцет».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.