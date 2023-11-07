Расчет РСЗО «Град» поразил районы скопления живой силы и техники ВСУ

Минобороны РФ 7 ноября сообщило, что военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

Отмечается, что военнослужащие расчета, получив данные о месте нахождения противника, прибыли в район боевого применения. Произведя комплекс мероприятий по развертыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 мм залпом произвели уничтожение ВСУ на дистанции около 10 км.

«После каждого выезда боевого расчета машина приезжает, начинает заряжаться. На это не более 10 минут. Заряжают командир расчета и наводчик. Сначала вкручивается, после приводится в боевое положение и заходит в трубу», — рассказал командир расчета с позывным Винни.

Слаженные действия военнослужащих расчета РСЗО «Град» позволяют оперативно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать действия военнослужащих штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции военнослужащих ВСУ.

«Работаем мы каждый день, выполняем задачи поставленные. По данным корректировки цели поражены практически на 90%. У нас работа идет по площадям. Цели — скопление техники, скопление личного состава, склады противника. Такие крупные цели», — добавил командир батареи с позывным Спонсор.

Ранее, 16 октября, Минобороны РФ сообщило, что расчеты РСЗО БМ-21 «Град» ЦВО поразили личный состав, опорные и наблюдательные пункты, маршруты ротации бронетехники и кочующие огневые средства ВСУ на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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