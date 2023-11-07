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Сюжет:

Российская орбитальная станция после запуска сможет работать до 50 лет

Генконструктор Соловьев: российская орбитальная станция будет работать до 50 лет
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Фото: ТАСС/Тимошенко Иван
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Проект перспективной российской орбитальной станции (РОС) подразумевает ее работу на орбите до 50 лет для отработки длительных межпланетных полетов. Об этом 7 ноября сообщил генеральный конструктор — заместитель генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев.

«Мы проектируем Российскую орбитальную станцию и заявляем (ее срок. — Ред.) на 50 лет эксплуатации», — приводит «Интерфакс» его заявление в ходе конференции по космической биологии и авиакосмической медицине «Земля – орбита – дальний космос».

Указанный срок закладывается в целях отработки длительных межпланетных полетов на следующих космических кораблях, уточнил Соловьев.

Не просто космос: замену российского сегмента МКС выведут на орбиту в 2027-м
Путин обсудил перспективы отрасли с молодыми учеными и специалистами из этой сферы

Ранее, 27 октября, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил о завершении существования Международной космической станции (МКС). По его словам, станция превысила все допустимые сроки существования, а у 80% российского оборудования на ее борту уже прошли гарантийные сроки.

До этого, 26 октября, президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году. Тогда он отметил, что эту работу следует выполнять ритмично, чтобы по мере исчерпания ресурса МКС ее заменила целая станция.

В тот же день глава «Роскосмоса» Борисов сообщил, что по итогам совещания с президентом РФ дано указание утвердить федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции (РОС).

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