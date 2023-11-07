Российская орбитальная станция после запуска сможет работать до 50 лет
Проект перспективной российской орбитальной станции (РОС) подразумевает ее работу на орбите до 50 лет для отработки длительных межпланетных полетов. Об этом 7 ноября сообщил генеральный конструктор — заместитель генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев.
«Мы проектируем Российскую орбитальную станцию и заявляем (ее срок. — Ред.) на 50 лет эксплуатации», — приводит «Интерфакс» его заявление в ходе конференции по космической биологии и авиакосмической медицине «Земля – орбита – дальний космос».
Указанный срок закладывается в целях отработки длительных межпланетных полетов на следующих космических кораблях, уточнил Соловьев.
Ранее, 27 октября, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил о завершении существования Международной космической станции (МКС). По его словам, станция превысила все допустимые сроки существования, а у 80% российского оборудования на ее борту уже прошли гарантийные сроки.
До этого, 26 октября, президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году. Тогда он отметил, что эту работу следует выполнять ритмично, чтобы по мере исчерпания ресурса МКС ее заменила целая станция.
В тот же день глава «Роскосмоса» Борисов сообщил, что по итогам совещания с президентом РФ дано указание утвердить федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции (РОС).