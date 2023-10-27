Борисов заявил о приближающемся конце эксплуатации МКС

Международная космическая станция (МКС) завершает свое существования. Об этом 27 октября заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«Вы знаете, что Международная космическая станция, она уже подходит к финишу своего существования. <…> К сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования», — подчеркнул Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава госкорпорации также отметил, что у 80% российского оборудования, которое находится на МКС, уже прошли гарантийные сроки.

«Мы продлили работу российского сегмента решением правительства до 2028 года, но, к сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования. 80% российского оборудования находится за пределами гарантийных сроков существования», — отметил Борисов.

Он также передал слова генконструктора по пилотируемым комплексам и системам Владимира Соловьева, который отметил, что специалисты больше занимаются ремонтом станции, чем научными экспериментами.

Борисов подчеркнул, что «Роскосмос» и NASA всегда работают в первую очередь над безопасностью работы экипажа МКС. Он отметил, что на МКС есть очень много запасного оборудования, которое позволяет оперативно заменить вышедшее из строя.

Президент России Владимир Путин 26 октября на встрече с молодыми учеными заявил, что сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году. Тогда он отметил, что эту работу следует выполнять ритмично, чтобы по мере исчерпания ресурса МКС ее заменила целая станция.

В «Роскосмосе» 19 октября также сообщили, что на МКС началась подготовка к будущему старту и стыковке с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-25». В этот день специалисты скорректировали орбиту МКС, чтобы создать необходимые условия для вывода корабля. В результате средняя высота орбиты увеличилась на 2,8 км и составила 418, 23 км над поверхностью Земли.

Борисов 12 октября также сообщил журналистам, что количество нештатных ситуаций на МКС увеличилось из-за возраста станции и мусора на околоземной орбите. Тогда он подчеркнул, что проблема защиты от космического мусора требует комплексного решения, поскольку, по его предположениям, она будет только расти. Борисов также отметил, что правительство России продлило работу МКС до 2028 года.

В частности, одной из последних нештатных ситуаций, произошедших на МКС, стала утечка из резервного контура радиатора модуля «Наука» российского сегмента станции, о которой сообщалось 9 октября. Российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко 25 октября вышли в открытый космос, чтобы осмотреть место утечки. Они должны были сфотографировать его и передать данные специалистам на Земле.