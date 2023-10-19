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«Роскосмос» сообщил о корректировке орбиты МКС перед запуском «Прогресса МС-25»

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Фото: Роскосмос
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Международную космическую станцию (МКС) готовят к будущему старту и стыковке с грузовиком «Прогресс МС-25». Утром 19 октября орбиту МКС скорректировали, чтобы сформировать баллистические условия перед выведением корабля на орбиту, сообщили в «Роскосмосе».

«19 октября в 06:46 мск включились двигатели «Прогресса МС-24», проработали 1029,9 с и выдали импульс величиной 1,5 м/с. После маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,8 км и составила 418,23 км над поверхностью Земли», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Сейчас на МКС находятся космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорел О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

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10 октября в «Роскосмосе» сообщили, что командир отряда космонавтов Олег Кононенко и космонавт Николай Чуб выйдут в открытый космос с МКС 25 октября. Кононенко позднее уточнил, что российские космонавты выйдут в открытый космос осенью и еще три раза — в следующем году.

Ранее, в августе, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-24» пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме под контролем специалистов.

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