Женщины — вперед: как советская девушка полетела на орбиту

Она родилась в ярославской деревне Большое Масленниково. В семнадцать лет, не прерывая учебы, уже работала на знаменитом шинном заводе браслетчицей. А главное — записалась в Ярославский аэроклуб, и вскоре парашютный спорт стал для девушки любимым занятием, настоящей отдушиной. И первым шагом к фантастическому достижению: 16 июня 1963 года Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной-космонавтом. К юбилею легендарного полета «Известия» вспомнили, как это было.

«Готова к новым испытаниям»

Идея женского космического полета возникла еще до старта Юрия Гагарина. Главный конструктор Сергей Королев планировал масштабное освоение околоземного пространства, а в перспективе — создание орбитальных станций и даже постоянно действующих баз на Луне и Марсе. Как тут обойтись без женщин? Но первые космические корабли были слишком тесными и несовершенными, как и защита от радиации. Медики решительно протестовали, уверяя, что женский организм не выдержит непредсказуемых и малоизученных космических перегрузок.

Самым активным сторонником подготовки женского полета вскоре стал Николай Каманин — выдающийся летчик, один из первых Героев Советского Союза, который руководил подготовкой космических полетов от Главного штаба ВВС. Особенно веско слова Каманина стали звучать, когда в Москве узнали, что подготовка женского полета началась в США. Уступать космический приоритет в СССР не собирались. Идею Каманина поддержали, и начался секретный отбор — главным образом, среди спортсменок-парашютисток.

Из 800 первоначальных кандидатур медкомиссии отобрали пятерых: Жанну Еркину, Татьяну Кузнецову, Валентину Пономареву, Ирину Соловьеву и Валентину Терешкову. Все они пришли из парашютного спорта, но только Пономарева была еще и пилотом. Она окончила Московский авиационный институт и участвовала в соревнованиях по летному спорту. А по части прыжков с парашютом самой опытной и мастеровитой в великолепной пятерке считалась Ирина Соловьева. Валентина была моложе подруг. Это могло стать и преимуществом, и роковым недостатком. Но с первых дней она проходила испытания безупречно и терпеливо, никогда не позволяла себе пожаловаться на усталость, хотя почти каждый день девушкам из первого в мире отряда космонавток приходилось туго.

Кадр из документального фильма «Звездный путь». Летчик-космонавт Валентина Терешкова на занятиях по тренировке вестибулярного аппарата в Центре подготовки космонавтов Фото: РИА Новости/И. Касаткин

Первоначально главный конструктор планировал одновременный полет в разных кораблях двух женских экипажей, но в марте 1963 года от этого отказались, и встала задача выбора одной из пяти кандидаток. Уже весной стало ясно, что 26-летняя Валентина обгоняет подруг по отряду, что она лучше всех готова к полету. Задолго до старта товарищи по отряду заметили особое внимание руководства к Валентине. Но судьбу ответственного первого полета могла решить любая мелочь. Достаточно было чуть-чуть оступиться, заболеть или продемонстрировать растерянность в сложной ситуации.

Больше всех кандидатуру Терешковой поддерживали Каманин и Юрий Гагарин. Ее готовили к полету под позывным Береза. Но это слово неудобно передавать азбукой Морзе, с помощью которой космонавты поддерживали связь с Землей. И тогда Юрий Гагарин предложил позывной, который вошел в историю — Чайка.

Специально для Терешковой разработали особую конструкцию скафандра, приспособленную для женского организма. Но полным успехом этот проект не увенчался: работать в этом облачении несколько суток было, пожалуй, самым тяжким испытанием в полете.

«Я иду!»

Всем запомнился возглас, с которым стартовал на орбиту Юрий Гагарин: «Поехали!» А Валентина Терешкова, как истинная женщина, преодолела земное притяжение со стихами Владимира Маяковского, которые запали ей в душу с юности: «Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду!» Именно так у поэта — с четырьмя восклицательными знаками. И каждый из них Терешкова заслужила. Этот день вошел в историю — 16 июня 1963 года. Взлет прошел безупречно.

Предполагался суточный полет. Но, по договоренности с руководством, Валентина Владимировна, в случае хорошего физического состояния, могла попросить о продлении своей одиночной космической экспедиции. Ей было непросто — как и почти всем первым космонавтам. Но на исходе первых суток работы она поняла: сдюжит. И полет продолжался почти 71 час. Это дольше, чем к тому времени провели в космосе все американские астронавты, вместе взятые.

Космонавт Валентина Терешкова Фото: РИА Новости

Уже в первый день полета о нем сообщили советские информационные агентства:

Автор цитаты «Сегодня в 12 часов 30 минут по московскому времени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли выведен космический корабль „Восток-6“, впервые в мире пилотируемый женщиной — гражданкой Советского Союза космонавтом товарищем Терешковой Валентиной Владимировной. В этом полете будет продолжено изучение влияния различных факторов космического полета на человеческий организм, в том числе будет проведен сравнительный анализ воздействия этих факторов на организмы мужчины и женщины, проведен новый объем медико-биологических исследований и дальнейшая отработка и совершенствование систем пилотируемых космических кораблей в условиях совместного полета»

Это был сильный ход: значит, никто не сомневался в успехе, в том, что Валентина вернется на Землю невредимой. Сообщение ТАСС о полете Терешковой повторили все новостные ленты мира, а газеты писали о ней на первых полосах, крупными буквами.

Одновременно с Чайкой совершал полет Валерий Быковский. Впервые на орбиту вышли два пилотируемых космических корабля. Они постоянно поддерживали радиосвязь — это был важнейший и прорывный для того времени эксперимент. В переговорах Валерия и Валентины проявилась разница в характерах: Терешкова несколько раз предлагала ему вместе спеть — чтобы русская мелодия прозвучала над Землей. Он отшутился: «Я не певчий дрозд», а Валентина в полете и пела, и читала стихи. Пушкина, Некрасова. А потом ей пришлось столкнуться со смертельным риском.

Инженеры, работавшие над автоматикой корабля, допустили ошибку: при спуске «Востока-6» программа ориентировала его не на снижение, а на новый виток по более высокой орбите. Терешкова сориентировалась в нештатной ситуации. И, несмотря на переутомление третьего дня полета, сумела вовремя проконсультироваться с Москвой и в ручном режиме перенаправить корабль на снижение, к Земле. После приземления Сергей Королев попросил ее держать в тайне этот программный сбой. Терешкова сдержала обещание и раскрыла правду только через 30 лет, после того как эта информация уже просочилась в прессу. Признался один из виновников ошибки.

Приземление тоже вышло непростым: спускаемый аппарат отклонился от курса и чуть не упал в озеро. Но Терешковой повезло: ветер отнес ее на пастбище, что неподалеку от села Мурашкина, на Алтае. И тут началось новое испытание. Девушку в скафандре обступили колхозники, каждый хотел ее угостить, обнять. И она стряхнула усталость, постаралась уделить внимание каждому. Валентина понимала: репутация космонавтики складывается в том числе и из таких встреч.

Космическая королева

Терешковой восхищался весь мир. Не только союзники Советского Союза, но и американцы, британцы, французы отдавали должное «космической красавице с модной стрижкой». Истинно современной женщине, участь которой — не «кухонное рабство», а открытие новых миров, испытание неведомых человеческих возможностей.

«Первые изображения женщины-космонавта, которые московское телевидение показало около 2 часов дня: девушка со спадающим на глаз волнистым локоном и ямочкой на подбородке. Валентина — или Валя, как ее зовут друзья — своей улыбкой и бесконечной говорливостью, казалось, разогнала уныние серого московского неба», — оперативно докладывала своим читателям газета New York Herald Tribune. И даже британская королева Елизавета II направила официальное поздравление Никите Хрущеву: «Я хочу выразить мои самые теплые поздравления вам и через вас — первой женщине в космосе Валентине Терешковой в связи с ее достижением. Я желаю ей успешного полета».

В то же время, в США сразу стали появляться публикации, в которых мирное достижение советской космонавтики преподносилось как военная угроза для Вашингтона. Они сетовали, что СССР снова оставил позади весь «цивилизованный мир», а совместный полет Терешковой и Быковского «может указывать, что есть способ заменять экипажи кораблей, используемых в качестве космических патрулей и инспектировать орбитальные носители ядерного оружия». Этот пропагандистский ход означал, что Вашингтон будет использовать «фактор Терешковой» для взвинчивания гонки вооружений. Но весь мир понимал: Москва снова оставила позади американских конкурентов по части космических технологий.

Демонстранты на Красной площади приветствуют первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову Фото: РИА Новости

Как бы трудно ни было в космосе, времени на отдых после полета у Терешковой почти не было. Уже через несколько дней она участвовала в ответственных мероприятиях, общалась с лидерами государства. И держалась, как всегда, уверенно и элегантно. А потом начались поездки по всему миру. В первые же дни после полета Валентина Терешкова стала Героем не только Советского Союза, но еще и Болгарии, Вьетнама, Чехословакии, Монголии и Кубы. Трудно перечислить страны, в которых она побывала, рассказывая о своем полете и о будущем космонавтики. Стало ясно: это, быть может, не менее важная миссия, чем полет, и выполнять ее следует столь же добросовестно. Терешкова, не терявшаяся в любой аудитории, оказалась замечательным рассказчиком. Она всех покоряла обаянием и логикой, умением выступать эмоционально и в то же время — по-королевски сдержанно.

В 1968 году Валентина Владимировна возглавила Комитет советских женщин. Во многом именно ее стараниями все матери в СССР, независимо от семейного положения на момент рождения ребенка, получили права на алименты. А в 1981 году женщины, кроме четырехмесячного оплачиваемого отпуска по беременности и родам, получили право на частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до полутора лет.

Активное участие в политической жизни не означало, что Терешкова ушла из космонавтики. Просто ее деятельность, связанная с созданием новой техники и формированием орбитальных экспедиций, долгие годы оставалась секретной. «Часто снится полет и особенно красоты Земли. И это, наверное, до конца дней», — признавалась первая в мире женщина-космонавт. И, несмотря на череду важнейших общественных поручений, она долго не уходила из отряда. Подготовка к космическим полетам оставалась ее службой, ее ежедневной работой.

В 1982 году кандидатуру Валентины Терешковой рассматривали в качестве командира полностью женского экипажа корабля «Союз», но в итоге от этой идеи отказались. И вторая (и в СССР, и в мире) женщина-космонавт Светлана Савицкая отправилась на орбиту в составе мужского экипажа. Но даже после этого Терешкова продолжала мечтать о новом полете. Много лет она изучала планету Марс и не расставалась с идеей когда-нибудь побывать на красной планете. Марсианские планы она обсуждала и с одним из первопроходцев мировой космонавтики — академиком Валентином Глушко. А уже в ХХI веке признавалась, что готова отправиться на Марс даже, если это будет путешествие в одну сторону, без возвращения.

Командиры космических кораблей серии "Восток", летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Валерий Быковский (слева), Валентина Терешкова (в центре) и Юрий Гагарин. Фото: РИА Новости/архив издательства АПН

Она так и не совершила свой второй полет. Но некоторые космические рекорды Валентины Терешковой до сих пор никто не сумел повторить. Так, она и 60 лет спустя остается единственной женщиной, которая совершила одиночный полет и была командиром космического корабля.

В наше время никто не сомневается, что без женщин в космосе «жить нельзя». И все они — наследницы и ученицы Валентины Терешковой. Даже актриса Юлия Пересильд, которая первой из представительниц своей профессии побывала в космосе. Все это оставалось бы в категории невозможного, если бы 60 лет назад космическая Чайка не сделала первый — самый рискованный и трудный — шаг. И сегодня мы снимаем шляпу, вспоминая подвиг Первой. Подвиг Валентины Терешковой.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»