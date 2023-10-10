Российские космонавты выйдут в открытый космос 25 октября

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко и космонавт Николай Чуб выйдут в открытый космос со станции МКС 25 октября. Об этом 10 октября сообщили ТАСС в «Роскосмосе».

«Очередной плановый выход в открытый космос по российской программе с борта Международной космической станции запланирован предварительно на 25 октября 2023 года», — сообщили в госкорпорации.

Ранее, 14 сентября, Олег Кононенко заявил, что российские космонавты выйдут в открытый космос осенью и еще три раза — в следующем году.

Изначально планировалось, что в 2023 году Кононенко и Чуб выйдут в открытый космос еще дважды, а следующие два раза — в 2024 году, однако эти планы изменились в связи со смещением графика поставки оборудования.