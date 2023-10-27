Борисов сообщил об указании утвердить проект по созданию РОС

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 26 октября сообщил, что по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным дано указание утвердить федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции (РОС).

«Дано указание утвердить федеральный проект по пилотируемой программе, а по сути дела, по созданию Российской орбитальной станции. Выделено финансирование. Определены основные показатели по этому проекту. Поэтому в том плане мы, конечно, очень довольны», — сказал он.

Борисов назвал продолжение российской пилотируемой программы насущной проблемой. Он предположил, что срок службы Международной космической станции (МКС) закончится к 2030 году. В таком случае, МКС уже не будет, а российской станции еще не будет. В связи с этим Борисов указал на необходимость начать работу над проектом не позднее 2024 года.

По его словам, перенос начала создания РОС за 2024 год чревато потерей компетенции в пилотируемой космонавтике.

Путин 26 октября провел встречу с молодыми учеными и совещание по ракетно-космической отрасли. Российский президент заявил о необходимости принять решение о РОС. По его словам, она должна максимально обеспечивать интересы РФ в безопасности и экономике. Также Путин указал, что первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году.

В июне Борисов заявил, что формирование РОС планируется завершить к 2032 году. Ожидается, что в будущем она заменит российский сегмент МКС.

В апреле 2021-го была озвучена идея о создании в России собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. Как сообщал в феврале текущего года заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года.