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Nike подала в суд на New Balance и Skechers за воровство ее технологии

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Американская компания Nike, производящая спортивную одежду, подала в суд на бренды New Balance и Skechers, которые обвинила в нарушении прав интеллектуальной собственности на запатентованную технологию производства верхней части кроссовок. Исковые заявления Nike поступили 7 ноября в окружные суды штатов Калифорния и Массачусетс, пишет Reuters.

Как утверждает обвинитель, Skechers и New Balance «использовали технологию Flyknit от Nike без разрешения» правообладателя. Представители компании требуют выплатить финансовую компенсацию за нанесенный ущерб, а также принять меры, которые в дальнейшем «не позволят New Balance и Skechers нарушать патентное законодательство».

Отмечается, что указанная технология была использована конкретно в кроссовках New Balance линеек Fresh Foam и FuelCell, а также в моделях Glide Step и Ultra Flex бренда Skechers.

В свою очередь, в New Balance составили ответное заявление, в котором указали, что «уважают права интеллектуальной собственности конкурентов». Однако отметили, что Nike не владеет исключительным правом на разработку и производство обуви «с использованием технологий, которые применялись в отрасли десятилетиями».

До этого Nike уже подавала в суд на корпорации Adidas, Puma и Lululemon, также обвинив их в незаконном использовании технологии Flyknit.

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Ранее, 4 ноября, сообщалось, что производитель спортивной одежды Nike заработал в Москве под новым названием NSP. Первый из магазинов открылся в Outlet Village «Белая Дача». Как рассказал «Известиям» один из продавцов, Nike выкупила российская мультибрендовая сеть Sport Point. Покупатели сообщили, что весь ассортимент магазина остался прежним.

До этого, 23 июня, Nike приняла решение полностью уйти из России. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше недоступны, а магазины бренда были закрыты.

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