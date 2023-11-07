МВД Украины: помощник Залужного взорвался, когда показывал своему сыну гранату

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 6 ноября заявил, что погибший помощник главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного Геннадий Частяков получил подарок с гранатами от коллеги.

«В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. У погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Клименко, Частяков достал подарочный ящик, внутри которого лежали гранаты «нового западного образца», и начал демонстрировать один из этих боеприпасов своему сыну. По предварительной информации, сначала в руки гранату взял сын и начал крутить кольцо. Затем Частяков забрал боеприпас и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв, указал Клименко.

По его словам, в квартире Частякова обнаружили еще пять таких неразорванных гранат. Боеприпасы будут отправлены на экспертизу. Полицейским удалось найти военного, от которого помощник главкома ВСУ получил такой подарок. В его кабинете уже проведен обыск, были изъяты еще две аналогичных гранаты.

Ранее, 1 ноября, Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Он отметил, что затягивание боевых действий несет большие риски для армии Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация».

При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.