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Матвиенко назвала причины проведения спецоперации в Донбассе

Матвиенко — об СВО: промедление РФ привело бы к огромному числу жертв в Донбассе
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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На Украине начались активные приготовления к очередным военным действиям в Донбассе, промедление со стороны России привели бы к огромному числу новых жертв в Донецке и Луганске. Об этом 6 ноября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы видели, как активно идут приготовления к очередным военным действиям против Луганска и Донецка. <...> Было понятно, что промедление приведет к огромному количеству новых человеческих жертв в Донецке и Луганске. Другого пути, другого выхода нам не оставили», — сказала она на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Матвиенко отметила, что Минские соглашения и «формулы Штайнмайера», которые должны были стабилизировать ситуацию в Донбассе, сделали бы это при заинтересованности в мире всех сторон.

«НАТО заявляет о том, что будут принимать Украину в НАТО. [Президент Украины Владимир] Зеленский заявляет, что надо вернуть на Украину ядерное оружие. И мы понимаем, что безопасность России под угрозой», — напомнила Матвиенко и указала, что Москва предлагала соглашения о гарантиях безопасности для Киева.

Она уточнила, что РФ предупредила США, что страна не может позволить расширения Североатлантического альянса до границ российской территории. Матвиенко назвала это практически потерей безопасности государства и его суверенитета.

Кроме того, говоря о новых регионах России, председатель Совета Федерации указала на то, что они являются исконно русскими территориями. Она подчеркнула, что в РФ достаточно субъектов, страна боролась не за них, а за людей, проживающих там.

«Вот в чем разница между Украиной и Россией? Они всё время твердят про территории: «Верните территории». А мы говорим, что надо защитить людей, жизнь людей», — добавила Матвиенко.

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Ранее, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что новые регионы России не являются старыми, а историческими территориями. Он отметил, что сегодня государство защищает свою историю, ценности, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав страны признаются российскими гражданами.

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