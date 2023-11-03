Россия сегодня защищает свою историю, ценности, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии. Об этом 3 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом членов Общественной палаты.

Он отметил, что князь Александр Невский почитаем в России как святой именно за его выбор — он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, «которые проживают на территории нашей огромной страны». И именно в этом кроется ключ и к происходящим событиям современной истории.

«Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам в Донбассе и в Новороссии», — заявил Путин.

Также глава государства поздравил россиян с наступающим Днем народного единства, который будет отмечаться 4 ноября.

«Наша встреча проходит накануне праздника, который имеет большое значение для нашей страны. В самом названии этого праздника заложен его глубокий смысл — День народного единства. Я, во-первых, всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны», — сказал президент.

Он отметил, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было ключевой составляющей развития страны.

До этого, 30 сентября, Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией. Как отметил российский лидер, регионы проявили мужество и непреклонный характер, хотя их пытались запугать. Он подчеркнул, что предстоят большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально экономического развития наших исторических регионов.

19 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что скрытая под личиной лицемерия русофобская сущность многих бывших западных партнеров сегодня проявилась сегодня во всей красе. Министр напомнил, что эти страны в течение многих лет превращали или старались превратить соседей России во врагов, взращивая там целое поколение политиков, которые готовы объявить войну всему русскому, а также общей истории и культуре.

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