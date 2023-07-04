Путин назвал попыткой самоубийства уничтожение культуры России за рубежом

Уничтожение культуры России за рубежом — это попытка самоубийства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

«Российская культура - она многонациональна и она является частью и европейской культуры, и мировой культуры. И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя», — сказал глава государства.

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