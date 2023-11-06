Глава офиса Зеленского опроверг утечку оружия с Украины в сектор Газа

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что оружие, предназначенное и поставленное Киеву, не попадает за пределы страны. Об этом он рассказал в интервью американской газете Politico, опубликованном 6 ноября

Так он прокомментировал сообщения в социальных сетях, что оружие, поставленное Украине, появилось в секторе Газа.

«Украина полностью контролирует ситуацию», — заверил он, указав, что обратная информация — фейк.

Ранее, 2 ноября, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил о том, что у Совбеза РФ возник вопрос к США, а также к другим странам Запада, как поставленное оружие на Украину и в Афганистан оказалось на черном рынке Ближнего Востока, отмечает «Газета.Ru».

В середине октября в МИД РФ заявили, что оружие, которое западные страны поставляют Украине, бесконтрольно расходится по миру. Странами НАТО и Евросоюза грубо игнорируется целый ряд международных договоренностей, нацеленных на минимизацию рисков попадания оружия в теневой оборот, отметили в ведомстве.

8 октября конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин допустила, что силы палестинского движения ХАМАС могли получить американское оружие для нападения на Израиль с Украины. По мнению политика, сделанное в США оружие с высокой долей вероятности могло попасть к ХАМАС одновременно с территории Афганистана и Украины.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.