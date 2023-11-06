Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на попытки англосаксов подтолкнуть Ближний восток к большой войне
Мир
Боррель назвал моральным провалом обострение ситуации в Израиле
Общество
Вице-премьер РФ Абрамченко рассказала о планах по очистке Байкала
Мир
Великобритания вывезет часть сотрудников посольства в Ливане
Мир
Глава офиса Зеленского опроверг утечку оружия с Украины в сектор Газа
Мир
В секторе Газа из-за действий ЦАХАЛ за ночь погибли более 200 человек
Армия
Тяжелораненный Герой России Сайфуллин вернулся на фронт
Общество
Балицкий заявил о начале строительства железной дороги из Ростова в Крым
Мир
СМИ сообщили о нападении с ножом на двух человек в Иерусалиме
Мир
СМИ заявили о намерении ЦАХАЛ начать бои в городе Газа в течение 48 часов
Мир
В США опасаются всплеска насилия в Израиле после передачи оружия
Общество
В Подмосковье открылся посвященный семье Николая II музей
Мир
В ЦАХАЛ сообщили о взятии под контроль военного лагеря ХАМАС в секторе Газа

Глава офиса Зеленского опроверг утечку оружия с Украины в сектор Газа

Глава офиса Зеленского Ермак: оружие не покидает пределы Украины
0
Фото: REUTERS/KAI PFAFFENBACH
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что оружие, предназначенное и поставленное Киеву, не попадает за пределы страны. Об этом он рассказал в интервью американской газете Politico, опубликованном 6 ноября

Так он прокомментировал сообщения в социальных сетях, что оружие, поставленное Украине, появилось в секторе Газа.

«Украина полностью контролирует ситуацию», — заверил он, указав, что обратная информация — фейк.

Ранее, 2 ноября, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил о том, что у Совбеза РФ возник вопрос к США, а также к другим странам Запада, как поставленное оружие на Украину и в Афганистан оказалось на черном рынке Ближнего Востока, отмечает «Газета.Ru».

В середине октября в МИД РФ заявили, что оружие, которое западные страны поставляют Украине, бесконтрольно расходится по миру. Странами НАТО и Евросоюза грубо игнорируется целый ряд международных договоренностей, нацеленных на минимизацию рисков попадания оружия в теневой оборот, отметили в ведомстве.

Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину
В Киеве заговорили о глобальном дефиците боеприпасов

8 октября конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин допустила, что силы палестинского движения ХАМАС могли получить американское оружие для нападения на Израиль с Украины. По мнению политика, сделанное в США оружие с высокой долей вероятности могло попасть к ХАМАС одновременно с территории Афганистана и Украины.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023