Выбивший пистолет из рук стрелявшего в Москве мужчины рассказал о произошедшем

Драка со стрельбой в центре Москвы вечером 5 ноября была остановлена случайно оказавшимся неподалеку человеком. Он рассказал «Известиям», как сумел отнять у дебошира пистолет.

По словам мужчины, который обезвредил хулигана, всё произошло в считаные секунды. Когда дебошир выхватил пистолет, мужчина понял, что нужно действовать.

«Сначала охранники его уговаривали. Он стоял с пистолетом, махал им направо и налево. Я подошел сбоку, заломал ему руку. Выкинул пистолет. Всё произошло за секунды, некогда было бояться», — вспоминает прохожий.

Еще один мужчина, оказавшийся неподалеку, стал очевидцем произошедшего. Он объяснил, что хулиган был спортивно подготовлен и «уложил всех, кто стоял рядом».

О стрельбе в заведении на Шлюзовой набережной стало известно ранее в этот день. Позднее в столичной прокуратуре сообщили, что 37-летний злоумышленник задержан. В результате инцидента пострадали четыре человека, они госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести, в том числе с огнестрельными ранениями, уточнили в ведомстве.

Как рассказал «Известиям» один из очевидцев стрельбы, изначально стрелявший вступил в конфликт с одним из посетителей заведения, а затем начал перепалку с охранниками. После этого злоумышленник сходил в автомобиль за пистолетом и открыл стрельбу по охранникам ресторана.

Позже стало известно, что стрельбу на Шлюзовой набережной в Москве открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов.