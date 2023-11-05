Очевидец стрельбы в московском ресторане рассказал о причине конфликта

Очевидец стрельбы в ресторане на Шлюзовой набережной в Москве рассказал «Известиям» в воскресенье, 5 ноября, о причинах инцидента.

По его словам, злоумышленник сначала избил одного из посетителей ресторана из-за того, что они не поделили дверь, а после этого вступил в конфликт с охранниками заведения.

«Сначала было как — он его встретил у двери и побил, за него начали заступаться охранники. Охранники начали его выталкивать, он их начал бить», — рассказал очевидец.

Собеседник уточнил, что после перепалки нападавший сходил в автомобиль за пистолетом и начал стрелять в охранников. При этом избитый ранее молодой человек уже покинул заведение.

«Закончилось тем, что после выстрелов на него (стрелявшего. — Ред.) люди набросились, скрутили, пистолет забрали», — отмечает очевидец.

По его словам, при стрельбе пострадали именно охранники ресторана.

О стрельбе в заведении на Шлюзовой набережной стало известно ранее в этот день. Позднее в столичной прокуратуре сообщили, что 37-летний злоумышленник задержан. В результате инцидента пострадали четыре человека, они госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести, в том числе с огнестрельными ранениями, уточнили в ведомстве.