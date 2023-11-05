Устроивший стрельбу в ресторане в центре Москвы задержан
Устроивший стрельбу в ресторане в центре Москвы задержан. Об этом 5 ноября сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате стрельбы пострадали четыре человека. Они госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями.
На месте работу правоохранительных органов координирует замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова.
О стрельбе в заведении на Шлюзовой набережной стало известно ранее в этот день. На месте работают экстренные службы.