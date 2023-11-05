Названо имя открывшего стрельбу в московском ресторане

Стрельбу в ресторане на Шлюзовой набережной в Москве открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Об этом в воскресенье, 5 ноября, Telegram-канал «112».

Ранее, три года назад, 37-летнего спортсмена уже задерживали правоохранители. Тогда обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы по боксу избил своего партнера по команде, сообщает Telegram-канал.

Так, в ноябре 2020 года «Спорт-Экспресс» сообщала, что Иванов, возвращаясь на поезде с соревнований в Ульяновске, в состоянии алкогольного опьянения повздорил с боксером Бассиром Мирсиябовым. Тогда пострадавшего с травмами головы госпитализировали в реанимацию.

О стрельбе в заведении на Шлюзовой набережной стало известно ранее в этот день. Позднее в столичной прокуратуре сообщили, что 37-летний злоумышленник задержан. В результате инцидента пострадали четыре человека, они госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести, в том числе с огнестрельными ранениями, уточнили в ведомстве.

Как рассказал «Известиям» очевидцев стрельбы, изначально стрелявший вступил в конфликт с одним из посетителей заведения, а затем начал перепалку с охранниками. После этого, злоумышленник сходил в автомобиль за пистолетом и открыл стрельбу по охранникам ресторана.