У открывшего стрельбу в Москве мужчины оружие отобрал прохожий

У Никиты Иванова, устроившего стрельбу в ресторане на Шлюзовой набережной в Москве, оружие отобрал прохожий. Об этом в воскресенье, 5 ноября, рассказала «Известиям» его знакомая.

Ранее сообщалось, что стрелком оказался чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Три года назад спортсмена уже задерживали за избиение партнера по команде.

По словам очевидицы, выстрелов было больше трех, возможно, 15. Причину конфликта она назвать не смогла.

Место стрельбы оцеплено полицией, ресторан всё еще открыт.

О стрельбе в заведении на Шлюзовой набережной стало известно ранее в этот день. Позднее в столичной прокуратуре сообщили, что 37-летний злоумышленник задержан. В результате инцидента пострадали четыре человека, они госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести, в том числе с огнестрельными ранениями, уточнили в ведомстве.

Как рассказал «Известиям» один из очевидцев стрельбы, изначально стрелявший вступил в конфликт с одним из посетителей заведения, а затем начал перепалку с охранниками. После этого злоумышленник сходил в автомобиль за пистолетом и открыл стрельбу по охранникам ресторана.