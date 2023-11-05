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Полиция задержала проникшего на ВПП аэропорта Гамбурга мужчину

Süddeutsche Zeitung: полиция задержала проникшего на ВПП аэропорта Гамбурга мужчину
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Фото: соцсети
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В немецком Гамбурге полиция арестовала вооруженного мужчину, который накануне выехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта со своим четырехлетним ребенком. Об этом 5 ноября сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Малолетняя девочка, находившаяся с мужчиной в машине, была освобождена. Операция по задержанию нарушителя длилась 18 часов.

Из-за проникновения мужчины работа аэропорта Гамбурга была остановлена. Всё это время полиция вела с ним переговоры.

Вооруженный мужчина с четырехлетней дочерью в заложниках на Audi проехал на ВПП в субботу, припарковался у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines и потребовал организовать для него рейс в Турцию.

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Причиной действий мужчины мог стать спор о воспитании ребенка, уточняли СМИ Германии. По некоторым данным, девочка в субботу была с матерью в Штаде, откуда ее вывез отец.

По информации Bild, мужчина — этнический турок, проживающий в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии.

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