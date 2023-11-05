Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга вооруженный мужчина потребовал вылета в Турцию

Вооруженный мужчина, который с четырехлетней дочерью в заложниках прорвался на Audi на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга и припарковался у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines, потребовал организовать для него рейс в Турцию, сообщает 5 ноября издание Bild.

По данным газеты, мужчина хочет улететь из Германии вместе со своим ребенком. Тем временем самолет, рядом с которым остановился автомобиль, эвакуирован.

На месте продолжают работать силовики и экстренные службы. По информации Bild, по состоянию на 4:00 (6:00 мск) переговоры с вооруженным отцом продолжаются.

«Он [родитель] хочет поговорить с нами, и мы оцениваем это как очень хороший знак», ― сообщил Bild один из работающих на месте полицейских.

Ранее сообщалось, что причиной действий мужчины, который прорвался на автомобиле в аэропорт, мог стать спор об опеке. Согласно информации от правоохранительных органов, ребенок, который находится в машине у мужчины, в субботу, 4 ноября, был с матерью в Штаде. Предполагается, что отец выхватил дочь и силой усадил в авто.

По информации Bild, мужчине, предположительно, 35 лет. Он этнический турок, проживающий в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии.

Вечером того же дня появилась информация о полном прекращении авиасообщения в аэропорту Гамбурга. Сообщалось, что неизвестного видели в автомобиле без номеров перед первым терминалом.