Немецкая полиция назвала возможную причину ЧП в аэропорту Гамбурга

Причиной действий мужчины, который прорвался на автомобиле в аэропорт Гамбурга с четырехлетним ребенком в заложниках, мог стать спор об опеке. Об этом сообщило в воскресенье, 5 ноября, немецкое издание Tagessсhau со ссылкой на местную полицию.

Согласно информации от правоохранительных органов, ребенок, который находился в машине у мужчины, в субботу был с матерью в Штаде. Предполагается, что отец забрал его и, применив силу, усадил в авто. А после этого уже отправился на взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Отмечается, что в настоящий момент на месте находятся представители региональной и федеральной полиции, в том числе группа специальных операций и полицейские психологи. Мужчина ведет переговоры на турецком языке.

«У нас хороший контакт с преступником», — заявила представитель полиции.

В настоящий момент, по информации правоохранителей, острой опасности для третьих лиц нет.

Вечером 4 ноября появилась информация о полном прекращении авиасообщения в аэропорту Гамбурга. Сообщалось, что неизвестного видели в автомобиле без номеров перед первым терминалом. Он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов.

Позже стало известно, что вооруженный мужчина бросался бутылками с зажигательной смесью. Также газета сообщает, что в заложниках у мужчины находится четырехлетний ребенок. Аэропорт Гамбурга официально подтвердил, что перекрыл взлетно-посадочную полосу для проведения полицейской операции и что сейчас не принимает и не отправляет рейсы.