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Аэропорт Гамбурга подтвердил информацию о прекращении авиасообщения

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Фото: Global Look Press/dpa/Jonas Walzberg
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Аэропорт Гамбурга официально подтвердил, что перекрыл взлетно-посадочную полосу для проведения полицейской операции и что сейчас не принимает и не отправляет рейсы. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с мерами федеральной полиции взлет и посадка в настоящее время невозможны», ― заявили представители аэропорта в соцсети X.

Кроме того, пресс-служба подтвердила, что в аэропорту находятся заложники. Сейчас, по словам представителей аэровокзала, у здания работают силовики и экстренные службы.

По информации издания Bild, вооруженный мужчина бросался бутылками с зажигательной смесью. Также газета сообщает, что в заложниках у мужчины находится четырехлетний ребенок. Ранее говорилось, что о заложнике сообщила жена нападавшего. Сейчас, как заявляет источник, преступник удерживает заложников в автомобиле Audi, припаркованном на территории аэропорта.

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Вечером 4 ноября появилась информация о полном прекращении авиасообщения в аэропорту Гамбурга. Сообщалось, что неизвестного видели в автомобиле без номеров перед первым терминалом. Он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов.

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