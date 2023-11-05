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Более 60 рейсов отменено из-за вооруженного мужчины в аэропорту Гамбурга

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Фото: Global Look Press/Bodo Marks
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Аэропорт Гамбурга отменил 61 рейс в воскресенье, 5 ноября, из-за выезда накануне на взлетно-посадочную полосу автомобиля, за рулем которого находился вооруженный мужчина с ребенком. Об этом говорится на сайте воздушной гавани.

«Цифры по состоянию на 5 ноября: всего на сегодня было запланировано 286 рейсов (139 вылетов и 147 прилетов) примерно с 34,5 тыс. пассажирами. Согласно текущему статусу, уже отменен 61 рейс (34 вылета и 27 прилетов)», — сообщили в аэропорту.

Полицейская операция продолжается, ведутся переговоры с вооруженным мужчиной. Территория аэропорта оцеплена, правоохранители просят воздержаться от поездок в воздушную гавань.

«Обновленная информация на 8:35 (10:35 мск. — Ред.): переговоры продолжаются, чрезвычайная ситуация сохраняется», — говорится на странице полиции в социальной сети Х (бывш. Twitter).

В субботу вооруженный мужчина с четырехлетней дочерью в заложниках на Audi прорвался на взлетно-посадочную полосу, припарковался у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines и потребовал организовать для него рейс в Турцию.

Причиной действий мужчины мог стать спор о воспитании ребенка. По некоторым данным, девочка субботу провела с матерью в Штаде, после чего отец силой усадил дочь в авто.

По информации Bild, мужчине, предположительно, 35 лет. Он этнический турок, проживающий в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии.

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