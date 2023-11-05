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В Москве на Красной площади появилась инсталляция с техникой времен ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Москве на Красной площади появилась инсталляция с техникой времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом 5 ноября с места событий передает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«На Красной площади уникальная инсталляция — шесть зданий с огромными медиаэкранами, на которые транслируется хроника военных лет», — рассказал он.

На инсталляции представлена военная техника, в числе которой танк Т-60, грузовик ГАЗ-АА и другие.

«Я не ожидал увидеть здесь танки, это настоящий сюрприз, такого шоу здесь никто не ждал. На Красной площади мы ожидали увидеть только обычные достопримечательности, а тут такой сюрприз: много разного оружия», — поделился впечатлениями посетитель выставки Харри Джон.

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Кроме того, в Москве на ВДНХ начала работу другая выставка — «Россия». Она открылась 4 ноября в День народного единства и продлится до 12 апреля 2024 года. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Посещение выставки бесплатное.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

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