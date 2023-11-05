В ВСУ заявили о намерении активизировать использование дронов зимой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены активизировать использование дронов зимой. Об этом 4 ноября заявил начальник главного управления боевых ударных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов в интервью Independent.

«Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники», — указал генерал.

В разговоре с изданием он призвал Запад продолжать поставлять Украине оружие, несмотря на ближневосточный конфликт.

В то же время Баранов признал, что у российской стороны «много людей и много ресурсов».

При этом ранее в ноябре издание The National Interest заявило, что зима может стать главным и злейшим врагом для ВСУ, поскольку морозы ухудшат работоспособность оружия и техники. В частности, дронам, таким как DJI Mavic, которые использует украинская армия, становится сложнее работать при низких температурах, а это снижает возможности разведки.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил главные претензии ВСУ к вооружению, которое поставляет Запад. Речь идет о неприспособленности техники к европейскому театру военных действий. Он отметил, что американские танки Abrams не могут взобраться на ледяную горку, так как скользит сцепление.

До этого, 19 октября, научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг сказал, что Украине нужно готовиться к суровой зиме в связи с ударами по объектам инфраструктуры. Он предположил, что превосходство России над ВСУ в области материального оснащения армии приведет к значительным трудностям для Киева.

Перед этим, 19 октября, в США признали, что изменение погоды и близость к зиме не оставляют ВСУ шансов добиться целей контрнаступления в этом году.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.