Стены в Европе пользуются большим спросом, чем мосты , и коллективный Запад должен переболеть нынешним тяжелым недугом — русофобией. Э тот тезис стал лейтмотивом итогового дня XVI Веронского Евразийского экономического форума, прошедшего 3–4 ноября в Самарканде. Пожалуй, впервые экономический форум по сути оказался политическим . Его участники подчеркнули: необходимость в откровенном и открытом для дискуссий пространстве в Большой Евразии редко ощущалась так остро, как сейчас. Как они пытались нащупать новые грани миропорядка и какую роль должны занять в нем Европа и Россия — в материале «Известий» .

Европа в новом миропорядке

В России в последнее время всё чаще звучат заявления политиков и экспертов о том, что санкции против нашей страны, разрыв связей с ней и практически неограниченная подпитка киевского режима со стороны не только США, но и Европы — это безумие. На экономическом форуме, который прошел на этой неделе в Самарканде, его участники также то и дело касались этой международной повестки.

Так, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил: потери Евросоюза от санкций и разрыва связей с Россией достигли порядка $1,5 трлн и продолжают расти . На поддержку киевского режима с 2022 года ЕС потратил более €85 млрд. Цены в ЕС бьют рекорды, экономика в рецессии, промышленность в упадке. Индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился до самого низкого значения с момента пандемии, а рост экономики с 2022 года уменьшился почти в пять раз, сообщали СМИ. По данным Евростата, безработица в еврозоне в сентябре выросла до 6,5% (в России — вдвое меньше). Экономическая роль Европы в мире продолжает падать, евро в международных расчетах уже уступил место юаню, а конкурентоспособность европейской продукции сокращается в отсутствие дешевых российских энергоресурсов.

Участники XVI Веронского Евразийского экономического форума Фото: министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан

Как отметил в итоговый день форума сенатор Владимир Чижов, 17 лет проработавший постоянным представителем России в Европейском союзе, « стены в Европе сейчас пользуются большим спросом, чем мосты ». Политик перефразировал цитату Мартина Лютера Кинга «давайте строить мосты, а не стены». По его словам, коллективный Запад должен переболеть нынешним тяжелым недугом русофобии. Иначе он рискует надолго оказаться в изоляции на мировой арене , предупредил дипломат.

По мнению организатора форума главы ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико, за годы стремления к деловому диалогу в Большой Евразии необходимость в откровенном, свободном и открытом для дискуссий пространстве редко ощущалась так остро . 27 стран, гости этой влиятельной площадки в 2023 году, пытались нащупать новые грани миропорядка.

Антонио Фаллико Фото: министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан

— Европа, важной составной частью которой является Италия, должна , как напомнил нам здесь Романо Проди, возглавлявший Европейскую комиссию, вновь стать главным действующим лицом в рамках инновационного сотрудничества с евразийским миром в самом широком смысле этого слова , — подчеркнул Антонио Фаллико.

На сессиях форума в течение двух дней обсуждалось много важных вопросов в таких стратегических сегментах, как энергетика, финансы и банковское дело, развитие сельского хозяйства и экология, цифровые технологии и логистика, отметил он. Но все они так или иначе были окрашены политическими красками.

Путь Большой Евразии

XVI Веронский Евразийский экономический форум, завершившийся в Самарканде, показал, что современная действительность требует от государств плюрализма взглядов и стремления к интеграции , считают эксперты. Но влияние и авторитет России, объединяющей Евразию, непоколебимы , сказал «Известиям» руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Участники XVI Веронского Евразийского экономического форума Фото: министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан

По его словам, Узбекистан как организатор форума в этом году выбран неслучайно . Страна активно развивает экономические и культурные связи с соседями по СНГ, ее население за 30 лет практически удвоилось, а ВВП ежегодно прирастает в диапазоне 5–7% на протяжении 15 лет .

— Потери же ЕС от санкционной политики на фоне околонулевого роста экономики можно будет сгладить за счет сбалансированного и конструктивного сотрудничества со странами Евразии, но главной державой здесь по-прежнему остается Россия , — добавил эксперт.

Текущий исторический период уникален: когда многие факторы ведут к столкновению цивилизаций, находятся тем не менее альтернативные пути развития, не подчеркивающие границы и барьеры, а убирающие их, сказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Эксперт полагает, что стремление к интеграции и постоянному поиску новых решений и механизмов станет основой устойчивого развития мирового бизнеса, торговли и дипломатии .

Фото: РИА Новости/Актан Темирканов

Справка «Известий» Веронский Евразийский экономический форум проводится с 2007 года. Его традиционной площадкой на протяжении 14 лет была Верона, отсюда и название. Но в 2022-м организаторам пришлось срочно менять географию — Евросоюз ввел санкции против России, что исключило приезд в Италию представителей нашей страны. Свое путешествие на Восток форум начал в прошлом году со столицы Азербайджана Баку, а в этом переместился в Самарканд, жемчужину Узбекистана и всей Центральной Азии.