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«Сейчас наш голос слышен и главное, что его хотят слышать»

Молодые журналисты обсудили актуальные проблемы на форуме «Диалог культур» в Санкт-Петербурге
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Фото: vk.com/mediakongress
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В Санкт-Петербурге завершился XVII Международный медиафорум «Диалог культур». Молодые журналисты обсудили роль СМИ в выстраивании межкультурного диалога. Сумели посмотреть на себя глазами коллег из других стран. Нашли единомышленников и друзей в своей профессиональной сфере. Сумели обсудить самые важные сейчас вопросы — как работать в сложных политических условиях, как продолжать слышать друг друга, как быть услышанными. И организаторы, и участники сошлись во мнении, что главная цель форума — продемонстрировать все разнообразие и схожесть стран Евразии — была выполнена.

Трудности журналистки

Все пять дней XVII Международный медиафорум «Диалог культур» проходил на территории Государственного Эрмитажа. Для многих участников — фотографов, журналистов и блогеров из 15 стран — это первое знакомство с Санкт-Петербургом, которое началось с посещения одного из главных музеев страны. Такой символизм отметил его директор Михаил Пиотровский.

— Мы — музей мировых культур, и главная наша задача — сделать так, чтобы существовал диалог культур, — сказал он.

Участники форума поднимали самые актуальные проблемы журналистики. Одна из них — возможность работы в условиях тяжелой международной обстановки.

— Последние девять лет мы жили в полнейшей изоляции, — поделилась мнением корреспондент донецкого телеканала «Юнион» Анна Дорофеева. — Нас никто не хотел слышать, сейчас же наш голос слышен и самое главное, что его хотят слышать.

Организаторы медиафорума не скрывают, что главной задачей мероприятия было сближение разных культур.

— То, что здесь происходит — очень важно. Мы говорим на разных языках, представляем разные страны, культуры, принадлежим к разным национальностям, но нас связывает, объединяет история, — считает представитель пресс-службы мэрии Ташкента Фируза Гафурова.

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В первые же дни участники медиа-форума успели сдружиться и отправились компаниями изучать главные питерские достопримечательности.

— Идут по Невскому проспекту русский, азербайджанец, узбек и серб. Кто-то подумает, что это начало анекдота, — смеется фотограф Виктор Сеферов. — Но такой разношерстной командой мы все пять дней путешествовали по Питеру. Конечно, при этом мы обсуждали последние события, в том числе первый рейс из России в Грузию и работу военкоров в зоне боевых действий.

Виктор Сеферов считает, что беспрецедентное давление западных властей на российские СМИ — это попытка навязать зрителю или читателю одну конкретную точку зрения.

— Зритель, подписчик или читатель сам должен выбирать тот источник информации, который он считает надежным. Русскоязычное население других стран этого просто лишают, — добавил собеседник «Известий».

Диалог через фотографии

В Большой анфиладе главного штаба Эрмитажа в дни форума проходила выставка «Я здесь живу». На ней было представлено 400 работ, посвященных жизни в разных странах Евразии.

Все фотографии разместили в трех больших залах, что создало ощущение путешествия по миру. Зрители могут наблюдать, чем занимаются люди разных профессий в том или ином регионе. Какие быт и природа их окружают, что они видят вокруг себя каждый день.

— Вы увидите глазами замечательных фотографов, как они видят свою малую родину и нам ее представляют, — рассказал председатель оргкомитета форума Ашот Джазоян.

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У каждой фотографии есть своя концепция. Так Даниил Сергеев через свои работы демонстрирует связь поколений.

— Я путешествую по городам и странам СНГ, фотографирую пожилых людей и прошу дать советы молодым, — рассказал «Известиям» юный фотограф. — Таким образом я хочу показать разные страны глазами взрослых людей и найти в них нечто общее.

Выставленные работы станут весомым вкладом в портфолио юных фотографов. Александра Шипко приехала из Белоруссии и готовится к поступлению в Санкт-Петербургский университет. В своих фотографиях она хотела показать главные символы своей страны, ее людей и быт.

Видеоформат

Молодые журналисты смогли продемонстрировать документальные фильмы про свои страны. В театре Эрмитажа зритель в течении часа смог побывать в Узбекистане, Грузии, Армении.

Были работы о ЛНР и ДНР. Одна из них рассказала о восстановлении мемориального комплекса Саур-Могила, разрушенного в 2014 году.

Журналисты из Крыма и Севастополя в своей работе обратились к истории Крымской войны 1853-1856 годов и поведали, как изменился полуостров с тех кровопролитных времен.

Наибольшие овации у присутствующих вызвал фильм про Узбекистан. Невероятные горы и кадры из жизни людей буквально за три минуты влюбили в себя зрителей. Сами авторы надеются, что их работа увеличит популярность Узбекистана среди туристов.

— Мы добиваемся того, чтобы народы дружили. Просто дружили человеческие души. Мы постоянно снимаем фильмы, которые показывают объединение двух культур, — рассказала редактор Telegram-канала про Грузию Нино Джапаридзе.

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В конце просмотра к участникам обратился режиссер Андрей Кончаловский, который напомнил юным журналистом о том, что необходимо бороться с искажением истории.

— Наш медиафорум помогает разглядеть свою же идентичность глазами представителя другой культуры. На Диалоге становится очевидно, что такая бескрайняя и непознанная Евразия на самом деле сплетена будто бы невидимыми, но прочными узами диалогов на разных уровнях. Проекты, преодолевающие границы, особенно важны теперь, когда обстановка в мире до предела накалена. Мы же заменяем отмену культуры диалогом культур, — подытожил председатель оргкомитета Ашот Джазоян.

И участники медиа-форума, и сами организаторы сошлись во мнении, что главная цель мероприятия — объединить разных людей из разных стран и найти общий диалог — выполнена на 100%.

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