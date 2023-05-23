«Сейчас наш голос слышен и главное, что его хотят слышать»
В Санкт-Петербурге завершился XVII Международный медиафорум «Диалог культур». Молодые журналисты обсудили роль СМИ в выстраивании межкультурного диалога. Сумели посмотреть на себя глазами коллег из других стран. Нашли единомышленников и друзей в своей профессиональной сфере. Сумели обсудить самые важные сейчас вопросы — как работать в сложных политических условиях, как продолжать слышать друг друга, как быть услышанными. И организаторы, и участники сошлись во мнении, что главная цель форума — продемонстрировать все разнообразие и схожесть стран Евразии — была выполнена.
Трудности журналистки
Все пять дней XVII Международный медиафорум «Диалог культур» проходил на территории Государственного Эрмитажа. Для многих участников — фотографов, журналистов и блогеров из 15 стран — это первое знакомство с Санкт-Петербургом, которое началось с посещения одного из главных музеев страны. Такой символизм отметил его директор Михаил Пиотровский.
— Мы — музей мировых культур, и главная наша задача — сделать так, чтобы существовал диалог культур, — сказал он.
Участники форума поднимали самые актуальные проблемы журналистики. Одна из них — возможность работы в условиях тяжелой международной обстановки.
— Последние девять лет мы жили в полнейшей изоляции, — поделилась мнением корреспондент донецкого телеканала «Юнион» Анна Дорофеева. — Нас никто не хотел слышать, сейчас же наш голос слышен и самое главное, что его хотят слышать.
Организаторы медиафорума не скрывают, что главной задачей мероприятия было сближение разных культур.
— То, что здесь происходит — очень важно. Мы говорим на разных языках, представляем разные страны, культуры, принадлежим к разным национальностям, но нас связывает, объединяет история, — считает представитель пресс-службы мэрии Ташкента Фируза Гафурова.
В первые же дни участники медиа-форума успели сдружиться и отправились компаниями изучать главные питерские достопримечательности.
— Идут по Невскому проспекту русский, азербайджанец, узбек и серб. Кто-то подумает, что это начало анекдота, — смеется фотограф Виктор Сеферов. — Но такой разношерстной командой мы все пять дней путешествовали по Питеру. Конечно, при этом мы обсуждали последние события, в том числе первый рейс из России в Грузию и работу военкоров в зоне боевых действий.
Виктор Сеферов считает, что беспрецедентное давление западных властей на российские СМИ — это попытка навязать зрителю или читателю одну конкретную точку зрения.
— Зритель, подписчик или читатель сам должен выбирать тот источник информации, который он считает надежным. Русскоязычное население других стран этого просто лишают, — добавил собеседник «Известий».
Диалог через фотографии
В Большой анфиладе главного штаба Эрмитажа в дни форума проходила выставка «Я здесь живу». На ней было представлено 400 работ, посвященных жизни в разных странах Евразии.
Все фотографии разместили в трех больших залах, что создало ощущение путешествия по миру. Зрители могут наблюдать, чем занимаются люди разных профессий в том или ином регионе. Какие быт и природа их окружают, что они видят вокруг себя каждый день.
— Вы увидите глазами замечательных фотографов, как они видят свою малую родину и нам ее представляют, — рассказал председатель оргкомитета форума Ашот Джазоян.
У каждой фотографии есть своя концепция. Так Даниил Сергеев через свои работы демонстрирует связь поколений.
— Я путешествую по городам и странам СНГ, фотографирую пожилых людей и прошу дать советы молодым, — рассказал «Известиям» юный фотограф. — Таким образом я хочу показать разные страны глазами взрослых людей и найти в них нечто общее.
Выставленные работы станут весомым вкладом в портфолио юных фотографов. Александра Шипко приехала из Белоруссии и готовится к поступлению в Санкт-Петербургский университет. В своих фотографиях она хотела показать главные символы своей страны, ее людей и быт.
Видеоформат
Молодые журналисты смогли продемонстрировать документальные фильмы про свои страны. В театре Эрмитажа зритель в течении часа смог побывать в Узбекистане, Грузии, Армении.
Были работы о ЛНР и ДНР. Одна из них рассказала о восстановлении мемориального комплекса Саур-Могила, разрушенного в 2014 году.
Журналисты из Крыма и Севастополя в своей работе обратились к истории Крымской войны 1853-1856 годов и поведали, как изменился полуостров с тех кровопролитных времен.
Наибольшие овации у присутствующих вызвал фильм про Узбекистан. Невероятные горы и кадры из жизни людей буквально за три минуты влюбили в себя зрителей. Сами авторы надеются, что их работа увеличит популярность Узбекистана среди туристов.
— Мы добиваемся того, чтобы народы дружили. Просто дружили человеческие души. Мы постоянно снимаем фильмы, которые показывают объединение двух культур, — рассказала редактор Telegram-канала про Грузию Нино Джапаридзе.
В конце просмотра к участникам обратился режиссер Андрей Кончаловский, который напомнил юным журналистом о том, что необходимо бороться с искажением истории.
— Наш медиафорум помогает разглядеть свою же идентичность глазами представителя другой культуры. На Диалоге становится очевидно, что такая бескрайняя и непознанная Евразия на самом деле сплетена будто бы невидимыми, но прочными узами диалогов на разных уровнях. Проекты, преодолевающие границы, особенно важны теперь, когда обстановка в мире до предела накалена. Мы же заменяем отмену культуры диалогом культур, — подытожил председатель оргкомитета Ашот Джазоян.
И участники медиа-форума, и сами организаторы сошлись во мнении, что главная цель мероприятия — объединить разных людей из разных стран и найти общий диалог — выполнена на 100%.