Естественная красота: чем отличились лучшие фотографы-натуралисты

Победу в номинации «Фотожурналистика» жюри отдало Бренту Стиртону, который запечатлел умирающую от болезни 14-летнюю гориллу Ндакаси на руках ее опекуна ― он спас ее от злоумышленников в двухмесячном возрасте и все эти годы заботился о ней