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Естественная красота: чем отличились лучшие фотографы-натуралисты

Названы победители конкурса Wildlife Photographer Of The Year
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Ekaterina Bee
Жюри конкурса Wildlife Photographer Of The Year, который проводит британский Музей естественной истории, подвело итоги 2022 года и определило победителей. Сражение горных козлов в итальянском Пьемонте от Екатерины Би, победителя в номинации «Лучший молодой фотограф-натуралист» до 10 лет, и работы других лауреатов ― в фотогалерее «Известий»
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Ismael Domínguez Gutiérrez
Фото тумана на болоте в испанском Кадисе принесло Исмаэлю Домингесу Гутьерресу звание лучшего молодого фотографа в категории 11-14 лет
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Katanyou Wuttichaitanakorn
«Красота китового уса» от Катаню Вуттичайтанакорн из Таиланда ― лучшего молодого фотографа-натуралиста этого года в категории 15-17 лет
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Daniel Mideros
Очковый медведь от эквадорца Даниэля Мидероса ― победителя в номинации «Животные в естественной среде обитания»
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/José Juan Hernández Martinez
Флиртующий самец канарской губары принес победу испанцу Хосе Хуану Эрнандесу Мартинесу в номинации «Портреты животных»
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Karine Aigner
Главным победителем конкурса, получившим звание «Лучший фотограф-натуралист 2022 года», стала Карин Айгнер, запечатлевшая, как жаждущие внимания самцы пчел облепили самку
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Nick Kanakis
В номинации «Поведение: птицы» лучшим стал снимок американца Ника Канакиса ― серогрудый крапивник на охоте прислушивается к шорохам, которые издают насекомые
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Anand Nambiar
«Великая погоня на скалах» от Ананда Намбияра из Индии ― лучший снимок в номинации «Поведение: млекопитающие»
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Fernando Constantino Martínez Belmar
В номинации «Поведение: земноводные и рептилии» победил «Похититель летучих мышей» мексиканца Фернандо Константино Мартинеса Белмара
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Junji Takasago
«Небесные фламинго», снятые японцем Дзюндзи Такасаго в Боливии, принесли ему победу в номинации «Природный артистизм»
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Richard Robinson
Снимок, запечатлевший кульминацию китовой любви от новозеландца Ричарда Робинсона, стал лучшим в номинации «Океаны»
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Agorastos Papatsanis
«Волшебные сморчки» принесли греку Агорастосу Папатсанису победу в номинации «Растения и грибы»
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Tony Wu
«Падающая звезда» японца Тони Ву ― лучшая в номинации «Подводный мир»
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Dmitry Kokh
Россиянин Дмитрий Кох с «Домом медведей» победил в номинации «Дикая природа в городской среде»
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Daniel Núñez
«Умирающее озеро» Даниэля Нуньеса из Гватемалы победило в номинации «Водно-болотные угодья: общая картина»
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Brent Stirton
Победу в номинации «Фотожурналистика» жюри отдало Бренту Стиртону, который запечатлел умирающую от болезни 14-летнюю гориллу Ндакаси на руках ее опекуна ― он спас ее от злоумышленников в двухмесячном возрасте и все эти годы заботился о ней
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Karine Aigner
«Кубинская связь» Карин Айгнер ― о снегире, который привыкает к уличному шуму, чтобы не отвлекаться во время состязаний на лучшее пение
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Mateusz Piesiak
«Театр птиц» поляка Матеуша Песяка ― победитель в номинации «Портфолио восходящей звезды»
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Wildlife Photographer of the Year 2022
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Laurent Ballesta
«Под антарктическим льдом» француза Лорана Бальеста ― победитель в номинации «Портфолио фотографа-натуралиста»
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