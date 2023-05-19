Спор — высшее достижение: как открылся медиафорум «Диалог культур»

В Санкт-Петербурге 19 мая состоялось торжественное открытие XVII международного медиафорума «Диалог культур». Ежегодно на нем собираются молодые представители СМИ, чтобы обсудить острые вопросы, касающиеся профессии журналиста, и представить свои работы на всероссийском конкурсе «Я живу в России». В этом году в нем приняли участие 3 тыс. текстов, фотографий и видеоматериалов. По словам организаторов форума, такого количества работ еще не было за всю историю мероприятия. В период международной напряженности диалог между странами и культурами как никогда важен, подчеркивают его участники. О том, как прошло открытие медиафорума, — в материале «Известий».

Цвет Клеопатры

Традиционно «Диалог культур» принимал в своих стенах Государственный Эрмитаж. В этом году участникам мероприятия особенно повезло с погодой — Санкт-Петербург встретил теплом гостей из 15 стран, в числе которых Грузия, Армения, Казахстан и даже Сербия. С самого утра палило солнце, и оно не собиралось прятаться, превращая Дворцовую набережную в аналог итальянской Венеции. Туристы заполнили каждый сантиметр улицы у входа в Эрмитаж, стремясь во что бы то ни стало осмотреть бесконечно высокие и длинные залы музея, вобравшие в себя мировую историю человеческой цивилизации.

До начала форума оставался еще час, а молодые журналисты уже оживленно толпились в залах — знакомились, искали точки соприкосновения. И хотя путь до Санкт-Петербурга у многих был долгим, усталости на лицах не было.

— Я прилетел из Алма-Аты, в дороге почти не спал — волновался. Ну очень хотелось попасть в Питер, интересно было познакомиться с коллегами из других стран и СМИ, — поделился эмоциями с «Известиями» Арзан. — Я год как начал работать оператором на Qazaqstan TV, и для меня этот форум — отличная возможность научиться чему-то новому.

В будущем Арзан хочет посвятить себя документалистике и снимать фильмы про Казахстан и Россию.

Чем ближе подходило время открытия, тем больше собиралось людей. В 11:00 в театре Эрмитажа почти закончились места.

Наконец гул затих — мероприятие началось. С приветственным словом к журналистам обратился директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он уделил внимание диалогу, особенно в контексте истории и искусства.

— Постколониальная дискуссия идет прямо сейчас, по всему миру, и мы должны вырабатывать свои рецепты, свое отношение к этому. Например, в музеях всего мира много египетского искусства, и египтяне говорят, что его у них забрали и неправильно понимают, — отметил Михаил Пиотровский. — Сейчас спор идет на тему того, была ли Клеопатра черная или нет. В недавно вышедшем американском фильме ее сыграла темнокожая актриса. В Египте стали утверждать, что царица македонской династии была светлой. Но надо понимать, что во времена Древнего Египта и во времена Шекспира, к примеру, «белый» не значил то же самое, что сейчас.

Директор Эрмитажа подчеркнул, что даже в подобных спорах порой трудно найти общий язык, но это необходимо делать. В том числе с помощью журналистов, которые должны говорить на сложные темы.

Диалог можно выстроить, изучая иностранные языки. Сразу после вступительного слова директора Эрмитажа на сцену вышли студенты Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза. Ребята продемонстрировали владение языками стран СНГ и рассказали, почему выбрали именно их.

Руслан учится на третьем курсе факультета международных отношений. Он родился в России, но его бабушка с дедушкой приехали из Армении много лет назад. Поэтому, когда ему предложили дополнительный язык для обучения, долго не выбирал.

— Армения — это моя вторая родина, и познавать культуру этой удивительной страны без изучения главного — языка — просто невозможно, — рассказал «Известиям» Руслан. — Я думаю, что сейчас очень важно изучать языки как раз для того, чтобы создавать этот самый диалог, решать конфликты и находить консенсус.

Вопросы полярности

Эрмитаж — лучшее место для проведения мероприятия подобных масштабов, заметил, выходя на сцену, исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин.

— Мы застали удивительное время, когда всё громче звучат дискуссии о том, каким мир будет дальше — однополярным или многополярным, — рассказал Владимир Кочин. — Растущее влияние, в том числе экономическое, стран Азии разрушает картину однополюсного мира, которая навязывалась десятилетиями. Я думаю, что у всех нас один путь — остаться русскими, армянами, грузинами и другими нациями, которые сегодня здесь представлены.

Выступающий подчеркнул, что именно диалог между культурами, изучение, обмен опытом помогают всячески обогащать друг друга.

Занимательно, что открытие «Диалога культур» совпало с первым за долгое время рейсом из Москвы в Тбилиси. С чем всех присутствующих поздравил председатель оргкомитета медиафорума Ашот Джазоян.

— Это большая радость. Мы часто летаем в другие страны. В последний раз когда я был в Узбекистане и гулял по Ташкенту, то не почувствовал, что это чужой город — это очень важно, — подчеркнул он. — То же самое ощущал в Грузии. Да, это другая страна, но такая родная.

Несмотря на окончание основной части форума, участники и не собирались расходиться. Самой популярной темой обсуждения стал искусственный интеллект и конкуренция с блогерами.

— Авторы Telegram- и YouTube-каналов — это наши с вами граждане, которые занимаются творчеством, основываясь на собственной совести. А профессиональный журналист должен проверять информацию, факты, — напомнил «Известиям» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. — Мы должны понимать, что живем в переломную эпоху. И еще одним вызовом становится искусственный интеллект.

Благодаря иностранным гостям форума можно понять, как Россия выглядит в глазах жителей других государств. И по мнению участника из Сербии Марко, реальность и тот образ нашей страны, который пытаются выстроить в Европе, различаются как земля и небо.

— Конечно, Сербия и Россия близки по духу. И нас возмущает то, как последние события освещаются в Европе. Каждый из нас видит работу русских журналистов, восхищается отвагой военных корреспондентов, которые, рискуя своей жизнью, пытаются дать объективную картину происходящего, — рассказал «Известиям» Марко.

Это очень здорово, что русские продолжают приглашать представителей разных стран и в столь дружеской обстановке выстраивают диалог культур, добавил он.