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ФАС проработает вопрос роста цен на стройматериалы в России

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Фото: РИА Новости/Александр Поготов
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Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено проработать вопрос необоснованного роста цен на стройматериалы в России. Об этом в ходе форума-выставки «Россия», которая открылась в субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Мы обсудили рост стоимости стройматериалов. Нас это беспокоит, мы видим, что цемент вырос в очередной раз! Видим, что арматура выросла, трубы выросли. Это же всё влияет на стоимость (жилья), поэтому мы приглашали Федеральную антимонопольную службу, дали поручение проработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост», — сказал он журналистам.

Также, по его словам, губернаторам регионов поручено контролировать завышение стоимости стройматериалов на местах.

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Ранее, 29 сентября, сообщалось, что Минпромторг РФ направил в ФАС запрос с целью выдачи производителям арматуры предписания «о допустимом рыночном поведении». Цены на арматуру за I полугодие 2023 года выросли на 30%, данный рост был признан обоснованным из-за подорожания лома и угля. При этом предпосылок для дальнейшего роста цен зафиксировано не было, уточняли в ведомстве.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Ранее 4 ноября «Известия» показали, как люди собираются на ВДНХ перед открытием выставки-форума «Россия».

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны.

Вход на выставку бесплатный.

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