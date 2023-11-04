В Вашингтоне задержали более 50 участников протестов в офисах сенаторов

Полиция Вашингтона задержала 52 человек, которые собрались на территории Капитолия с требованием выступить за прекращение огня в Газе. Об этом 3 ноября сообщает газета The Washington Post со ссылкой на правоохранительные органы.

В демонстрации приняли участие активисты антивоенного движения Codepink. Размахивающие флагами Палестины митингующие зашли в офис сенаторов, расположенный в левом крыле Капитолия.

Известно, что в левом крыле здания находятся приемные сенаторов Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, оба баллотировавшиеся на пост президента США в 2020 года и снискавшие популярность среди избирателей с левыми взглядами.

Ранее, 18 октября, более 300 пропалестинских демонстрантов в США ворвались в один из корпусов Капитолия с требованием остановить боевые действия и скандировали лозунги. Прибывшие на место полицейские попытались разогнать митингующих. В результате три человека были задержаны за нападение на представителя полиции.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.