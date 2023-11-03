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Пострадавшая от Шабутдинова рассказала о мошеннических махинациях блогера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пострадавшая от действий блогера Аяза Шабутдинова Наталья Калистратова рассказала 3 ноября «Известиям» о его мошеннических махинациях.

«Показала, через какие организации обналичиваются денежные средства, выводятся в кэш, следовательно, не платятся налоги. У Аяза Шабутдинова не уплачены налоги в особо крупном размере», — утверждает махинациях.

По словам женщины, от действий блогера пострадали много человек.

«Если у него 7 млрд рублей, средний чек там 1 млн рублей. Поделите, и узнаете количество [пострадавших] человек», — добавила она.

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Полицейские задержали Шабутдинова в Москве 3 ноября. Следователи проверяют его на предмет мошенничества в связи с жалобами на проданные им образовательные курсы. Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что против Шабутдинова возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала Шабутдинова одним из самых крупных мошенников в России.

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