Мизулина назвала блогера Шабутдинова одним из крупных мошенников в РФ

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала блогера-миллионника Аяза Шабутдинова одним из самых крупных мошенников в России. Об этом в пятницу, 3 ноября, она заявила в своем Telegram-канале в видеосообщении.

«Задержания инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ждали, честно говоря, очень длительное время, примерно с апреля этого года. Человек долгое время занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налога», — сказала она

Глава «Лиги безопасного интернета» также отметила, что такие действия не могли пройти мимо внимания правоохранительных органов. Кроме того, многие граждане писали о том, что пострадали в результате мошеннических действий блогера, добавила Мизулина. По ее мнению, он самый крупный мошенник в стране наравне с блогером Еленой Блиновской.

Полицейские задержали Шабутдинова в Москве 3 ноября. Следователи проверяют его на предмет мошенничества в связи с жалобами на проданные им образовательные курсы. Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть средства, потраченные на курсы Шабутдинова.

Другой заявитель, Вадим Байбула, сказал, что приобрел курс обучения в рассрочку за 316 тыс. рублей. Он хотел отказаться от обучения после нескольких занятий, но ему отказали в возврате средств и потребовали даже платить взносы.

Блогер Елена Блиновская сейчас находится под следствием о делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. 24 октября Замоскворецкий суд Москвы продлил ей еще на три месяца срок домашнего ареста. Суд также сохранил избранные запреты и ограничения.

До этого в ходе расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.