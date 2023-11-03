Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении блогера Шабутдинова

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом 3 ноября сообщает МВД России.

Предварительно установлено, что он вместе с сообщниками, действуя от имени некоторых юрлиц, предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес, используя агрессивный бизнес.

«В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Кроме того, на кадрах, представленных МВД, видно, как силовики вскрывают сейф, откуда достают пачки пятитысячных купюр, а также карточку, где написана памятка клиента.

Ранее в этот день Шабутдинова задержали в Москве. Один из пострадавших — Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть средства, потраченные на курсы блогера. Другой заявитель — Вадим Байбула отметил, что приобрел курс обучения в рассрочку за 316 тыс. рублей, хотел отказаться от обучения после нескольких занятий, но ему отказали в возврате средств и потребовали даже платить взносы.

В то же время глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала Шабутдинова одним из самых крупных мошенников в России. По ее словам, многие граждане писали о том, что пострадали в результате мошеннических действий блогера.

В свою очередь, команда Шабутдинова заявила, что обвинения в мошенничестве в адрес Аяза являются необоснованными, а проверка в отношении него проводится по заявлению клиентки, которая не согласилась с условиями договора по участию в программе. Сумма претензий с ее стороны составляет 1,9 млн рублей.