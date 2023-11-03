Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин указал, что новые регионы являются «нашими историческими территориями»
Армия
Шойгу вручил высшие госнаграды и именное оружие российским военным
Общество
Дирижера Темирканова похоронят на Комаровском кладбище в Петербурге
Политика
Путин назвал события в Дагестане попыткой раскачать Россию изнутри
Экономика
Объем Фонда национального благосостояния в октябре уменьшился на 107 млрд рублей
Мир
Путин заявил о беспрецедентной коррупции на Украине
Мир
Блинкен заявил о праве и обязательстве Израиля на самооборону
Мир
Минздрав сектора Газа сообщил о более чем 9,2 тыс. погибших
Мир
Грушко назвал продление зерновой сделки бесперспективным
Экономика
Путин указал на превращение России из «бензоколонки» в самодостаточную страну
Экономика
Путин заявил о ритмичном функционировании российской экономики
Общество
Умер народный художник РФ Вячеслав Самарин
Экономика
Экономист предрек проблемы в экономике ЕС из-за палестино-израильского конфликта

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении блогера Шабутдинова

0
Фото: vk.com/yesyesyes
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом 3 ноября сообщает МВД России.

Предварительно установлено, что он вместе с сообщниками, действуя от имени некоторых юрлиц, предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес, используя агрессивный бизнес.

«В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Кроме того, на кадрах, представленных МВД, видно, как силовики вскрывают сейф, откуда достают пачки пятитысячных купюр, а также карточку, где написана памятка клиента.

Ранее в этот день Шабутдинова задержали в Москве. Один из пострадавших — Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть средства, потраченные на курсы блогера. Другой заявитель — Вадим Байбула отметил, что приобрел курс обучения в рассрочку за 316 тыс. рублей, хотел отказаться от обучения после нескольких занятий, но ему отказали в возврате средств и потребовали даже платить взносы.

В то же время глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала Шабутдинова одним из самых крупных мошенников в России. По ее словам, многие граждане писали о том, что пострадали в результате мошеннических действий блогера.

В свою очередь, команда Шабутдинова заявила, что обвинения в мошенничестве в адрес Аяза являются необоснованными, а проверка в отношении него проводится по заявлению клиентки, которая не согласилась с условиями договора по участию в программе. Сумма претензий с ее стороны составляет 1,9 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023