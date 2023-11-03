В команде Шабутдинова прокомментировали обвинения в его адрес

Обвинения в мошенничестве в адрес блогера Аяза Шабутдинова являются необоснованными. Об этом 3 ноября заявила его команда в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства», — говорится в сообщении.

Представители Шабутдинова отметили, что проверка в отношении него проводится по заявлению клиентки, которая не согласилась с условиями договора по участию в программе блогера. Сумма претензий с ее стороны составляет 1,9 млн рублей.

«Мы работаем в штатном режиме. Все наши мероприятия идут по расписанию. Компания «Лайк» уже девять лет занимается развитием предпринимателей. Последние годы мы имеем образовательную лицензию и аккредитованы как IT-компания в Минцифры», — заявили в команде Шабутдинова.

Ранее в этот день полицейские задержали Шабутдинова в Москве. Его проверяют на мошенничество в связи с жалобами на проданные им образовательные курсы. На данный момент у него нет процессуального статуса.

В то же время, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала Шабутдинова одним из самых крупных мошенников в России. По ее словам, многие граждане писали о том, что пострадали в результате мошеннических действий блогера.