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Путин объяснил необходимость России встать на защиту Крыма и Донбасса

Путин объяснил необходимость вернуть Крым притеснением прав россиян
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Россия не могла не встать на защиту населения Крыма, а потом Донбасса и Новороссии. Об этом 3 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, там проживающих. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией», — сказал глава государства на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

Говоря о причинах конфликта с Украиной, Путин отметил, что страны Запада не собирались выполнять минские соглашения по мирному урегулированию, «всю эту территорию начали тащить в НАТО», не обращая внимания на позицию и протесты России.

По словам президента, сейчас страна должна сделать всё для плавного и естественного вхождения новых территорий и для того, чтобы люди почувствовали результат как можно быстрее .

Путин также указал на то, что у РФ не было мысли возвращать Крым, если бы к русскому языку на Украине относились нормально и не было бы государственных переворотов. Он также назвал «полным беспределом» истребление русских в Донбассе.

«Так случилось, и современная Россия с этим смирилась после распада Советского Союза, но, когда начали истреблять всё русское — это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел, понимаете, а параллельно еще и начали истреблять русских в Донбассе и под аплодисменты Запада», — добавил российский лидер.

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Ранее в этот день Путин заявил, что «новые регионы» для России не новые, а исторические территории. Он отметил, что сегодня РФ защищает свою историю, ценности, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии.

30 сентября глава государства поздравил граждан страны с Днем воссоединения новых регионов с Россией. Он подчеркнул, что предстоит проделать большую работу, решить сложные задачи, а также реализовать масштабную программу возрождения и социально-экономического развития российских исторических территорий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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