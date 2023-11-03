Юрист назвал грозящий Аязу Шабутдинову срок за мошенничество

Блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову, против которого возбудили уголовное о мошенничестве, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом в разговоре с «Известиями» 3 ноября заявил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

«Исходя из данных, опубликованных в СМИ, невозможно установить квалификацию вменяемого бизнесмену деяния — говорится только о подозрении в мошенничестве. Однако санкция ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 10 лет, в зависимости от тяжести последствий преступления», — рассказал Кузнецов.

Также он обратил внимание, что не упоминается о том, вменены ли в вину блогеру иные нарушения, которые могут влиять на назначение наказания в случае признания его виновным.

«Дел о мошенничестве или взыскании денежных средств в сфере продажи образовательных курсов в настоящее время довольно много, поэтому можно говорить о тенденции на ужесточение контроля за лицами, осуществляющими продажу образовательных материалов. Сейчас суды удовлетворяют иски о взыскании стоимости образовательных курсов либо усматривают основания для привлечения лиц, осуществляющих их продажу, к уголовной ответственности», — подчеркнул юрист.

Полицейские задержали Шабутдинова в Москве 3 ноября. Сообщалось, что следователи проверяют его на предмет мошенничества в связи с жалобами на проданные им образовательные курсы. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что против Шабутдинова возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть средства, потраченные на курсы Шабутдинова.

Другой заявитель — Вадим Байбула — сказал, что приобрел курс обучения в рассрочку за 316 тыс. рублей. Он хотел отказаться от обучения после нескольких занятий, но ему отказали в возврате средств и потребовали даже платить взносы.

В свою очередь, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала Шабутдинова одним из самых крупных мошенников в России.