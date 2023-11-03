Врач-эндокринолог назвала болезни с симптомом в виде ранней седины

Седина в большинстве случаев не несет никакой угрозы, даже если появляется слишком рано. Но иногда она может оказаться симптомом болезни или следствием проблем с экологией. Об этом врач-эндокринолог ИНВИТРО Юлия Сидоркина рассказала «Газете.Ru» в пятницу, 3 ноября.

«Седые волосы являются признаком естественных возрастных изменений, так как со временем в организме вырабатывается все меньше меланина. Как правило, появление первой седины приходится на 25–30 лет», — отметила она.

Иногда ранняя седина может быть признаком заболеваний. Врач назвала среди них гормональные проблемы (нарушение функции щитовидной железы, гипофиза); заболевания пищеварительной системы и аутоиммунные заболевания. Также седые волосы могут появляться вследствие дефицита витаминов и микроэлементов: цинка, меди, железа, кальция, витаминов группы В (особенно витамина В12), витамина D.

Вызвать изменения такого рода могут даже беременность и лактация. Также среди причин Сидоркина перечислила стресс и синдром хронической боли (во время стресса происходит выброс в кровь гормонов кортизола и адреналина, что приводит к спазму сосудов, ухудшению кровообращения и питания волосяных фолликулов), а также прием некоторых лекарственных препаратов, которые влияют на обмен витаминов и микроэлементов.

«Раннюю седину может спровоцировать и неблагоприятная экологическая обстановка. Например, длительное и интенсивное воздействие на организм электромагнитных волн или избыточное воздействие ультрафиолета. Работа на вредных предприятиях или в непростых климатических условиях — также является фактором риска», — объяснила врач.

По словам Сидоркиной, к седине могут привести даже курение, употребление алкоголя и наркотических веществ.Также она упомянула, что на состояние волос оказывает негативное влияние сбитый распорядок дня.

«Кроме того, на выработке меланина негативно сказывается недостаток белка. Он может возникать при соблюдении жестких диет, когда человек стремится экстремально быстро сбросить вес или при нетрадиционных подходах к рациону, например, если человек является приверженцем веганства», — предупредила эндокринолог.

Ранее, 18 января, аллерголог-иммунолог, дерматовенеролог Европейского медицинского центра Светлана Турбовская рассказала, что появление седых волос в молодом возрасте может быть связано с генетикой и аутоиммунными заболеваниями.

Перед этим, 12 января, врач пластический хирург, кандидат медицинских наук и основатель клиники, специализирующейся на косметологии и терапии волос Илья Алмазов также говорил о том, что в этом вопросе необходимо учитывать генетику. Если же седина начала появляться преждевременно, то это может указывать на проблемы со здоровьем.