Пластический хирург рассказал о причинах появления ранней седины

Появления седины связано с генетикой, а не влиянием стрессов. Если же седина начала появляться преждевременно, то это может указывать на проблемы со здоровьем, сообщил 12 января «Газете.Ru» врач пластический хирург, кандидат медицинских наук и основатель клиники, специализирующейся на косметологии и терапии волос Илья Алмазов.

«Вопреки распространенному мнению, стресс не вызывает седину. Ученые не имеют однозначного мнения, почему некоторые люди рано седеют, однако известно, что гены играют здесь значительную роль. Большинство людей начнет седеть примерно в том же возрасте, что и их родители, бабушки и дедушки. Повинен в этом аутосомно-доминантный ген, ответственный за седые волосы — IRF4», — сообщил Алмазов.

По его словам, если седина появилась в возрасте, в котором она не наблюдалась у родителей, то это может говорить о проблемах со здоровьем. В частности, ранняя седина может указывать на дефицит витамина B12, который приводит к пернициозной анемии, заболеваниям гипофиза или щитовидной железой.

«В последнем случае у человека наблюдаются более низкие уровни Т3 и Т4 — двух гормонов, которые увеличивают выработку меланина и фазу роста волос. В приведенных случаях проблема седых волос обратима, если проведено грамотное лечение», — отметил врач.

Он также обратил внимание на то, что преждевременное поседение может указывать на некоторые аутоиммунные заболевания.

«Курение также способствует преждевременному поседению, особенно в возрасте до 30 лет», — подчеркнул Алмазов.

Для сохранения цвета волос врач рекомендовал употреблять витамины группы B, а также пищу, богатую белком и содержащую в большом количестве кальций, медь, железо, витамин D и цинк.

В октябре к. м. н., врач-дерматолог, трихолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко рассказала о последствиях для волос при регулярной сушке феном. По ее словам, потоки горячего воздуха воздействуют на наружную оболочку волос, в результате чего происходит разрушение поверхностных клеток.