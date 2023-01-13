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Пластический хирург рассказал о причинах появления ранней седины

Пластический хирург Алмазов: ранее появление седины может указывать на проблемы со здоровьем
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Фото: Global Look Press/IMAGO/kati
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Появления седины связано с генетикой, а не влиянием стрессов. Если же седина начала появляться преждевременно, то это может указывать на проблемы со здоровьем, сообщил 12 января «Газете.Ru» врач пластический хирург, кандидат медицинских наук и основатель клиники, специализирующейся на косметологии и терапии волос Илья Алмазов.

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«Вопреки распространенному мнению, стресс не вызывает седину. Ученые не имеют однозначного мнения, почему некоторые люди рано седеют, однако известно, что гены играют здесь значительную роль. Большинство людей начнет седеть примерно в том же возрасте, что и их родители, бабушки и дедушки. Повинен в этом аутосомно-доминантный ген, ответственный за седые волосы — IRF4», — сообщил Алмазов.

По его словам, если седина появилась в возрасте, в котором она не наблюдалась у родителей, то это может говорить о проблемах со здоровьем. В частности, ранняя седина может указывать на дефицит витамина B12, который приводит к пернициозной анемии, заболеваниям гипофиза или щитовидной железой.

«В последнем случае у человека наблюдаются более низкие уровни Т3 и Т4 — двух гормонов, которые увеличивают выработку меланина и фазу роста волос. В приведенных случаях проблема седых волос обратима, если проведено грамотное лечение», — отметил врач.

Он также обратил внимание на то, что преждевременное поседение может указывать на некоторые аутоиммунные заболевания.

«Курение также способствует преждевременному поседению, особенно в возрасте до 30 лет», — подчеркнул Алмазов.

Для сохранения цвета волос врач рекомендовал употреблять витамины группы B, а также пищу, богатую белком и содержащую в большом количестве кальций, медь, железо, витамин D и цинк.

В октябре к. м. н., врач-дерматолог, трихолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко рассказала о последствиях для волос при регулярной сушке феном. По ее словам, потоки горячего воздуха воздействуют на наружную оболочку волос, в результате чего происходит разрушение поверхностных клеток.

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