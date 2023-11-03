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В РФ предложили создать сервис на «Госуслугах» для борьбы со спам-звонками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Совфеде предложили создать на портале «Госуслуг» отдельный сервис, где была бы возможность вписать номер, с которого поступил спам-звонок, а также дату и время такого звонка. Письмо с такой инициативой в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева направил замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Обрывая телефоны: в России в два раза выросло число спам-звонков
Чаще всего с ними сталкиваются жители Москвы и Санкт-Петербурга

По задумке сенатора, Роскомнадзор будет устанавливать принадлежность номеров тем или иным компаниям, после чего данные передадут в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ. Там уже будут определять, есть ли со стороны звонившего признаки нарушения рекламного законодательства, пояснил «Известиям» Шейкин.

Роскомнадзор поддерживает меры по борьбе с навязчивой спам-рекламой, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. Однако у ведомства нет информации о принадлежности абонентских номеров конкретным юридическим лицам. Такими сведениями обладают операторы связи.

Сенатор подчеркивает в письме, что спам-звонки вызывают беспокойство у граждан и их число будет только расти. За первые полгода 2023 года абоненты получили как минимум 3,8 млрд спам-звонков (+215% к аналогичному периоду 2022 года). Чаще всего они поступают жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Потом идут Краснодар, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Самара.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Номер банят: в РФ хотят создать сервис по борьбе со спам-звонками

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