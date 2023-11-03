В РФ предложили создать сервис на «Госуслугах» для борьбы со спам-звонками
В Совфеде предложили создать на портале «Госуслуг» отдельный сервис, где была бы возможность вписать номер, с которого поступил спам-звонок, а также дату и время такого звонка. Письмо с такой инициативой в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева направил замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
По задумке сенатора, Роскомнадзор будет устанавливать принадлежность номеров тем или иным компаниям, после чего данные передадут в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ. Там уже будут определять, есть ли со стороны звонившего признаки нарушения рекламного законодательства, пояснил «Известиям» Шейкин.
Роскомнадзор поддерживает меры по борьбе с навязчивой спам-рекламой, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. Однако у ведомства нет информации о принадлежности абонентских номеров конкретным юридическим лицам. Такими сведениями обладают операторы связи.
Сенатор подчеркивает в письме, что спам-звонки вызывают беспокойство у граждан и их число будет только расти. За первые полгода 2023 года абоненты получили как минимум 3,8 млрд спам-звонков (+215% к аналогичному периоду 2022 года). Чаще всего они поступают жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Потом идут Краснодар, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Самара.
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Номер банят: в РФ хотят создать сервис по борьбе со спам-звонками